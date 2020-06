I slutten av mai overrasket Take That fansen med at de skulle holde en konsert på nett sammen. I et nytt intervju på radioprogrammet Heart Evening Show, avslører han også at han har skrevet nye sanger med en av sine tidligere bandkollegaer, Gary Barlow.

– Jeg har skrevet noen sanger med Gary Barlow i de siste ukene, sier han til programleder Mark Wright.

– Så du vet, vi kommer til å samarbeide igjen, jeg og brødrene mine. Jeg vet ikke når det blir, men vi kommer til å samarbeide igjen, fortsetter han.

Robbie Williams og låtskriveren Gary Barlow har ikke alltid vært like gode venner som det kan se ut som de er nå.

– Jeg ville knuse ham

I 1995 forlot Robbie Williams Take That for å starte en karriere som soloartist, og året etter ble hele bandet oppløst.

I ettertid har både Williams og Barlow fortalt at de mislikte hverandre intenst da de jobbet sammen i Take That.

I dokumentaren «Take That: Look Back, Don’t Stare» fra 2010, sa Williams at Barlow var kontrollerende og ikke ville la han få noe innflytelse på musikken bandet laget.

– Mine problemer har alltid vært med Gary. Det var alltid Gary. Jeg ville bare knuse ham. Jeg ville bare ødelegge minnene om bandet, sa Williams i dokumentaren, ifølge danske BT.

Var misunnelig på Williams' karriere

Det var som soloartist Robbie Williams virkelig blomstret. I 1997 ga han ut albumet «Life thru a Lens» og opplevde en eventyrlig suksess med sanger som «Angels» og «Let Me Entertain You».

Gary Barlow prøvde seg også som soloartist, men han oppnådde ikke den samme suksessen som Williams.

I dokumentaren innrømmer Barlow at han ble misunnelig på Williams sin karriere.

– Det var hardt å se at Robbie beveget seg lenger og lenger ut i horisonten, mens det virket som jeg tok ti skritt tilbake, sa han ifølge BT.dk.

