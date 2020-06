I kjølvannet av George Floyds død og det påfølgende engasjementet for Black Lives Matter, har verden sperret øynene opp for rasismen som befinner seg i bybildene. Statuer ønskes revet og gatenavn ønskes endret - også verdenskjente Penny Lane i Liverpool.

Gatenavnet er udødeliggjort av The Beatles’ verdenskjente låt med samme navn, men nå kan det endres – dersom det viser seg at gatenavnet faktisk er oppkalt etter James Penny, en notorisk slavehandler på 1700-tallet.

– Det er uenighet om hvorvidt Penny Lane er oppkalt etter James Penny, men bevisene er mangelfulle, uttaler International Slavery Museum i Liverpool på Twitter.

Kan bli navneendring

James Penny var en kjøpmann fra Liverpool, og transporterte slaver til England. Han var en av mange kjøpmenn fra Liverpool som støttet slavehandelloven som ble innført i Storbritannia i 1788, ifølge BBC.

Dersom det viser seg at gaten faktisk er oppkalt etter ham, kan det bli navneendring. Det sier Steve Rotherham, borgermester i Liverpool, til Sky News:

– Hvis det er en direkte sammenkobling mellom gatenavnet Penny Lane og James Penny, må det etterforskes. Noe må skje, og både skiltet og gaten kan stå i fare for å få nytt navn.

Rotherham understreker at det ennå ikke foreligger bevis for at det er en direkte kobling mellom James Penny og gatenavnet.

– Se for deg at vi ikke har Penny Lane og at Beatles sin sang ikke handler om et sted lenger. Jeg tror ikke gaten er assosiert med James Penny, sa borgermesteren til Sky News.

Den mest utbredte forklaringen til gatenavnet er at man tidligere måtte betale en avgift for å kjøre på gaten, og denne ble betalt med pennyer, skriver The Independent.

Ved siden av skiltet har det blitt tagget: «Penny var en slavehandler». Foto: Oli Scarff / AFP

– Helt motbydelig

Gateskiltene med den verdenskjente gatetittelen ble tagget ned som en del av Black Lives Matter-protestene forrige uke. Det ble også skrevet «rasist» på veggen over skiltet. Flere av lokalbefolkningen i Liverpool reagerer sterkt på vandalismen:

– Penny Lane er et tett samfunn og dette er helt motbydelig. Det er bare feil, sa innbygger Lucy Comerford til The Independent. Også hennes kamerat Emmet O’Neill sa seg enig:

– Å skjemme Penny Lane-skilt kommer ikke til å endre stort. Jeg mener det er feil måte å tilnærme seg saken.