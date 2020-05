Michael Jordan-dokumentaren satte seerrekord

Det opplyser kanalen etter at de to siste episodene av serien på ti episoder ble sendt på amerikansk TV sent søndag kveld. 5,9 millioner benket seg for å se niende episode på ESPNs kanaler, mens det i snitt var 5,4 millioner som så episode 10, opplyser kanalen.

Tallene er rene TV-tall og omfatter ikke strømmetjenester. I Norge er serien blitt sendt på Netflix, og de to siste episodene ble sluppet mandag.

ESPNs tidligere rekord for en dokumentar var et seersnitt på 4,6 millioner for programmet «You Don't Know Bo» om baseball- og NFL-stjernen Bo Jackson fra 2012.