Stone, kjent fra blant annet «Basic Instinct», pryder nå forsiden av tyske Vogue.

Det ble nylig kjent at superstjernen (62) har profil på dating-appen Bumble, hvor hun ble blokkert etter mistanke om falsk profil.

Bumble fjernet blokkeringen da de oppdaget at det faktisk var Hollywood-stjernen som hadde opprettet profil.

Les også: Sharon Stone: – Basic Instinct ville ikke blitt laget i dag

I et lengre intervju med motemagasinet forteller hun om uflaks på datingmarkedet:

Stone innrømmer at hun har chattet med alt fra luftfartsingeniører, til tidligere straffedømte og «sosialt avstumpede menn» som heller ville tilbringe tid med bikkja enn andre mennesker.

– Du vet, når man er i singel i denne alderen, er det som oftest en grunn til det. Det gjelder også meg, sier hun til Vogue ifølge Daily Mail.

Dette er ikke første gang frittalende Stone har åpnet opp om kjærligheten.

– Jeg savner at folk inviterer meg over på middag, og vil finne på vanlige ting med meg. De aller fleste kjente mennesker tilbringerfryktelig mye tid alene, sa hun i et intervju med Allure.

Sharon Stone har vært gift med Michael Greenburg fra 1984-1990 og med Phil Bronstein fra 1998-2004. Stone har tre barn.