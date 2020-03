The Gathering 2020 avlyses

Avgjørelsen ble tatt onsdag formiddag som en konsekvens av koronaviruset.

– The Gathering skal være et arrangement som er trygt for våre deltakere, gjester, leverandører, partnere, besøkende og 400 frivillige. Deres helse og sikkerhet vil alltid komme først. Derfor har vi nå valgt å avlyse The Gathering 2020, sier kommunikasjonsansvarlig i The Gathering, Simon Eriksen Valvik.

The Gathering ble første gang arrangert i 1992. I 1996 flyttet arrangementet inn i Vikingskipet på Hamar, som gjennom de siste 23 årene har huset over 60 000 mennesker til det som er den største feiringen av digital kultur i Norge.

– Vi vet at det er mange som blir lei seg. Vi er en stor familie, med nære, tette bånd. Våre 400 frivillige har stått på i ett år for å forberede fem uforglemmelige dager på Norges feteste påskehytte. Likevel kompromisser vi ikke på sikkerheten og helsen til våre deltakere og frivillige, sier Eriksen Valvik og fortsetter:

– Selv om det er sårt velger vi nå å avlyse The Gathering 2020 for å bidra til den nasjonale dugnaden for å begrense smittespredning.

Hos The Gathering jobbes det nå med å få publisert praktisk informasjon i forbindelse med avlysningen.

– Vi jobber nå så hardt vi kan for å få ut informasjon på nettsidene våre. Her vil vi legge ut spørsmål og svar, samt hvordan folk kan kontakte oss hvis de lurer på noe mer, forklarer Eriksen Valvik.