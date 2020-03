Prins Andrew nekter å samarbeide i Epstein-saken

Til tross for at prins Andrew offentlig har tilbudt sin hjelp, har han «fullstendig stengt døren» for samarbeid, sier statsadvokat Geoffrey Berman i New York.

Berman anklaget allerede i januar prinsen for å ikke samarbeide. Statsadvokatens kontor i New York, kjent for å ha noen av de mest pågående etterforskerne i det amerikanske juridiske systemet, vurderer ifølge Berman hvordan det skal fortsette etterforskningen. Han røpet ingen detaljer om hva det innebar.

Dronning Elizabeths andre sønn kunngjorde i fjor at han trekker seg fra alle kongelige plikter etter et intervju med BBC der han forsvarte sitt vennskap med Epstein.

59 år gamle Andrew har nektet for at han hadde et seksuelt forhold til Virginia Giuffre. Den amerikanske kvinnen sto fram og hevdet at Epstein betalte henne for å ha sex med prins Andrew da hun var 17 år.

Epstein ble funnet død i en fengselscelle i New York i august. Han var anklaget for å ha drevet menneskehandel med mindreårige jenter. Rettsmedisinere har konkludert med at han tok sitt eget liv.

Epstein, som hadde flere mektige og berømte venner i USA og Storbritannia, var siktet for menneskehandel og overgrep mot flere unge jenter og kvinner. Han nektet for anklagene, men risikerte 45 års fengsel om han ble funnet skyldig.