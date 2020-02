Norsk håp nådde ikke opp i «America’s Got Talent»

Utgaven av talentprogrammet samler vinnere og finalister fra flere land som har brukt konseptet, for å kåre en «verdensmester». Til sammen ti finalister kjempet om tittelen.

– Takk, Amerika! skriver den norske 14-åringen på Facebook etter å ha framført sangen «Someone You Loved» sammen med andre deltakere i konkurransen.

Jordan var en av favorittene, men kom ikke videre blant de beste da ti finalister skulle reduseres til fem.

Takker for støtten

Selv om det ikke ble en topplassering, mener artisten deltakelsen i talentprogrammet i USA har åpnet mange dører.

– Jeg har fått så ufattelig mange gode tilbakemeldinger, skriver hun i en SMS til VG via sin manager tirsdag morgen.

– Jeg vil også takke hele Norge for all støtten. Jeg har dere i hjertet mitt, og lover større ting som skal skje i nær fremtid, skriver hun. Hun røper ikke hva det er snakk om, men skriver at hun er klar for «et nytt kapittel i livet», skriver VG.

Forrige uke opptrådte de ti finalistene framfor dommerne Simon Cowell, Heidi Klum, Alesha Dixon og Howie Mandel. Angelina Jordan imponerte med fremføringene av nyere klassikere som Queens «Bohemian Rhapsody» og Elton Johns «Goodbye Yellow Brick Road».

Det var den opptredenen, som ble bedømt av såkalte superfans fra alle USAs delstater, som avgjorde resultatet.

Video: Se Angelinas finaleopptreden:

Var favoritt

Kjendisdommer Heidi Klum holdt Jordan som en av sine favoritter før finalen.

– Selv om hun ikke klarer det, tror jeg definitivt hun blir en superstjerne en dag, sa Klum til Parade før finalen.

Angelina Jordan ble klar for finalen allerede i første runde av talentprogrammet. Det var da den tidligere supermodellen sendte artisten direkte videre.

– Det er så mange stemmer der ute for tiden. Det er så mange sangere, men hun er enestående, sier Klum om den norske 14-åringen.

Dansegruppe vant

Det var dansegruppen V. Unbeatable fra Mumbai i India som gikk til topps i konkurransen « America’s Got Talent: The Champions ».

«WOW! Jeg visste at V. Unbeatable var unike fra første gang de gikk på scenen», tvitrer kjendisdommeren Howie Mandel etter seieren.

På plassene bak fulgte Duo Transcend, Tyler Butler-Figueroa, Marcelito Pomoy, Sandou og Trio Russian Bar.

Video: Den indiske dansegruppen V.Ubeatable gikk av med seieren: