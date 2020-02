Tre av fire ungdommer sier skolen ikke lærer dem nettvett

Overvåking og bildedeling er ting som ungdom er urolig over ved internett. Samtidig viser en ny undersøkelse at ungdom i liten grad tyr til lærere eller skolen for hjelp dersom de opplever noe ubehagelig knyttet til nettbruk. Foto: Wilma Nora Dorthellinger Nygaard / NTB scanpix Foto: NTB scanpix