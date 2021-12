Første smakebit: En stor suksess blir ny

Volkswagen hadde vært borte fra pickupmarkedet i mange år da de lanserte sin Amarok tilbake i 2010. Den ble umiddelbart en stor suksess, og bidro også til å dra konkurrentenes pickuper over mot personbilnivå på komfort og kjøreegenskaper.

Målsetningen til VW var å lage en arbeidshest som også var god å kjøre, det lyktes de godt med.

Pickupen har blitt bygget både i Hannover i Tyskland og argentinske Pacheco. Siden lansering er det blitt produsert over 800.000 eksemplarer av Amarok.

Nå er det straks klart for en helt ny utgave, den tredje i rekken. Den skal komme neste år og Volkswagen lover en allsidig allrounder-pickup som skal passe like godt i røff norsk natur, som på byggeplassen.

Frakte tung last

Så langt har de holdt kortene tett til brystet om nye Amarok, men nå har vi akkurat fått den første designskissen av bilen. Det er neppe grunn til å tro at VW tar de helt store designgrepene. Men på interiør og ikke minst utstyr kommer det nok til å skje mye.

Håkon Wirak er direktør for Volkswagen Nyttekjøretøy i Norge.

– Tredje generasjon Amarok får vesentlig flere førerassistentsystemer, og vil tilby kundene ustrakt «connectivity». Her lanseres nye innovasjoner i 2022 som inntil nå ikke har vært tilgjengelig i denne bilklassen. Nye Amarok er som skreddersydd for kunder som kjører under krevende forhold, og som har behov for å frakte tung last. Da er dette et godt og sikkert valg, forteller direktør for Volkswagen Nyttekjøretøy i Norge, Håkon Wirak, i en pressemelding.

Dette er pickup for seriøse cowboys

Første generasjon Amarok debuterte i 2010.

Kommer som elbil?

Bilene som kommer til Norge og resten av Europa skal heretter produseres i Sør-Afrika. Nye Amarok skal være klar til bestilling mot slutten av 2022.

Volkswagen sier så langt ingen ting som en eventuell elektrisk versjon. Men det vil overraske om ikke det også er med i planene.

Her jobber flere bilprodusenter nå intenst med nye modeller. I 2022 kommer blant andre Ford, GM og Rivian med elektriske pickuper.

Slik ser det ut inne i dagens Amarok. Her forventer vi høyere digitalfaktor i den nye.

Fra 120.000 kroner

PS: De langt fleste Amarok-eksemplarene på norske veier har to seter, grønne skilter og er registrert som varebil. Men du kan også få denne i personbilutgave, med baksete. Da er startprisen på – hold deg fast! – 953.700 kroner. Mens toppversjonen Aventura koster solide 1. 087.100 kroner. Du skal nok være ekstremt glad i pickup, eller ha spesielle behov, hvis du velger en av disse.

På bruktmarkedet starter tidlige eksemplarer av første generasjon nå på rundt 120.000 kroner. Da snakker vi biler som gjerne har gått 250.000-300.000 kilometer og som kan bære preg av ganske tøff bruk. Som pickuper flest, holder Amarok seg godt i verdi.

