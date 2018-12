Uvisst hvordan det står til med spionsiktede Frode Berg

Frode Bergs norske forsvarer Brynjulf Risnes tror det går mot en snarlig rettssak for hans klient.

– Vi ser at mange av restriksjonene for Frode Berg er opphevet og både han og forsvarerteamet har fått signaler om at etterforskningen er i ferd med å avsluttes. Det tar vi som et godt tegn, sier advokat Brynjulf Risnes til VG.

Advokaten sier at det er ventet et nytt fengslingsmøte i begynnelsen av desember.

– Vi håper at en dato vil bli satt for en rettssak på nyåret, forhåpentlig så tidlig som i januar, sier Risnes torsdag.

Les også : Frode Berg-anke avvist

– Holder motet oppe

Advokaten bekrefter overfor NTB at det er realistisk at det blir en rettssak tidlig i januar neste år.

Han vet ikke hvordan det står til med nordmannen som snart har sittet fengslet i Russland i ett år.

– Jeg tror ikke det er noe nytt, men han holder fortsatt motet oppe, sier forsvarsadvokaten.

Bakgrunn: Frode Bergs advokat skuffet og overrasket over løslatelse av spionsiktet russer

Knyttes til Botsjkarev

Risnes ser ikke bort fra at opplysningene om at etterforskningen av Berg går mot slutten, kan knyttes til frigivelsen av den spionsiktede Mikhail Botsjkarev i Oslo fredag 19. oktober.

– Vi fikk inntrykk av at de var i ferd med å avslutte etterforskningen før han ble pågrepet. Så ble den satt litt på vent inntil saken ble avklart. Det virker i hvert fall som det er en sammenheng der, sier han.

Det er søkt om at den norske advokaten kan komme inn i fengslet der Berg sitter. Når rettssaken kommer opp vil han også søke om å få komme inn i rettslokalet.