Nå forsvinner denne fra Norge

Fra nyttår får alle ladbare hybrider en solid prisøkning i Norge. Vi skal ikke så veldig mange år tilbake i tid før biltypen kom gunstig gjennom avgiftssystemet og hadde svært høyt salg. Men så begynte politikerne å stramme inn. Det gjør også at mange ladbare biler nå forsvinner fra markedet.

Hos Renault er det snakk om to modeller. Den norske importøren kommer ikke til å ta inn hverken Captur eller Megane neste år. Nå handler det bare om å selge ut de bilene som allerede er i landet og registrere dem før årsskiftet.

Ifølge importøren er det her bare snakk om et fåtall biler.

Over 32.000 kroner dyrere

Den aktuelle Megane-utgaven er stasjonsvognen Sport Tourer E-Tech. Den totale systemeffekten er på 160 hestekrefter og elektrisk rekkevidde 50 kilometer. Listeprisen er på 510.000 kroner.

I dag har denne en avgift på 25.237 kroner. Fra årsskiftet ville bilen blitt 32.581 kroner dyrere.

Captur har inntil nå blitt solgt i to utgaver, med samme drivlinje som ladbare Megane. Men rekkevidden på strøm er bedre, inntil 65 kilometer.

Toppmodellen Techno E-Tech har startpris på 450.00 kroner. Av dette er i dag 14.449 kroner avgift. Fra nyttår ville den økt med 29.036 kroner, hvis bilen fortsatt skulle selges i Norge.

DYRERE: Fra årsskiftet ville Megane stasjonsvogn blitt over 30.000 kroner dyrere i Norge, årsaken er økte avgifter.

Ble ikke storsalg...

– Fortjener å bli en bestselger, fastslo vi i Broom da vi testet ladbare Captur første gang tilbake i 2020. Vi konkluderte testen slik:

Her kombinerer Renault ladbar fornuft, med pent design både utenpå og inni – og praktiske løsninger. Dessuten en gunstig pris.

Noe storsalg ble det likevel ikke. Rundt om hos Renault-forhandlerne er det elbilene Zoe og senere Megane E-Tech som har stått for det aller meste av salget de siste årene.

BRUKTBIL: Renault Captur har vært ladbar hybrid siden 2020, det er et ganske bra antall av bilen på bruktmarkedet.

Mye bil for pengene

Ser vi på bruktmarkedet, er det noen titalls eksemplarer av ladbar Captur til salgs. Bilene har hatt et betydelig verditap, prisen for 2020-utgaver med beskjeden kilometerstand kryper nå ned mot 250.000 kroner. Det er mye bil for pengene!

Ladbar Megane stasjonsvogn får du faktisk enda billigere. Det rimeligste eksemplarer på Finn.no akkurat nå er en 2021-modell som bare har gått 16.000 kilometer. Den selges av merkeforhandler og blir din for 229.000 kroner.

Artikkelen er først publisert av broom.no.