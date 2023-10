Å starte bilen kan koste deg 100.000 kroner

Har du elbil, vil det aldri være noe problem. Men for mange som har bensin- eller dieselbil vil det alltid være en fare for at man glemmer seg – og fyller feil drivstoff på bilen.

En undersøkelse gjort av forsikringsselskapet Frende viser at så mye som én av ti bilister har gjort dette. Og det kan få store konsekvenser. Det kan koste deg alt fra 5.000 til 100.000 kroner, avhengig av hva du gjør etter feilfyllingen.

Rådet fra forsikringsselskapet er enkelt: Ikke start motoren!

Den store skaden

– Det er klart billigst. Ikke start bilen, men ring etter veihjelp og få den hentet. Flere steder i landet finnes det også bergingsselskaper som har egne biler som kan reparere på stedet. Da kommer de ut og tømmer tanken der du har fylt, sier fagsjef på motor i Frende, Roger Ytre-Hauge.

Hvis du ikke oppdager at du har fylt feil drivstoff før du har begynt å kjøre, kan konsekvensene bli langt større:

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Den store skaden skjer når drivstoffet blir sugd inn i dyser og motor. Det er da regningen fort kan bli 100.000 kroner, sier Ytre-Hauge.

...det første rådet bør hun ikke høre på

Vil stoppe til slutt

Fyller du feil drivstoff og kjører avgårde, kan det ta litt tid før du oppdager det:

Tar du feil pumpe her – da kan det få store konsekvenser.

– Bilen hoster og harker, litt gradvis. Det blir ikke en plutselig stopp, men motoren din blir mer skadet jo lenger du kjører. Til slutt vil bilen stoppe, du bør finne et egnet sted å svinge inntil så fort du merker at noe er galt, sier Ytre-Hauge, i en pressemelding.

Hvor gammel bilen er og hvor mye drivstoff du hadde igjen før fyllingen, spiller inn på hvor fort motoren kneler.

– Nyere biler har mer følsomme elektroniske styringssystemer for drivstoff. Nyere dieselbiler som feilfylles med bensin får ofte store skader hvis de blir kjørt. Derfor kan skadeomfanget være større på nyere biler, sier han. Ytre-Hauge.

Trodde de fylte bensin - fikk noe helt annet på tanken

Slik unngår du feilfylling

Slik unngår du feilfylling Tenk før du tanker, og ikke fyll på rutinen. Gjør et bevisst valg, hver gang.

Er du i tvil og låner noen andre sin bil, eller firmabil, ta heller en ekstra telefon til eieren for å høre.

Husk at informasjon om hvilket drivstoff bilen går på står i vognkortet.

Hvis du er uheldig, vær ærlig med verkstedet om hvor mye du har fylt og om/hvor langt du har kjørt. Det er viktig for verkstedet å vite, slik at de gir bilen din riktig behandling.

Innser du feilen mens du kjører, stopp så raskt du kan, på en forsvarlig måte.

Det er mer skadelig å fylle bensin på en dieselbil, enn motsatt.

Det finnes tanklokk som kan installeres på dieselbiler. Disse gjør det umulig å fylle feil. Motsatt vei vil ofte munningen på en dieselpumpe ikke passe i hullet til en bensinbil.

Denne saken ble først publisert på Broom.no.