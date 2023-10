Her fjernes bommene etter 14 år

Strekningen er bare 126 kilometer lang, men på veien passer du hele ni bomstasjoner.

Vi snakker om turen mellom Oslo sentrum og Hamar på E6, den er normalt unnagjort på under halvannen time.

Hvis du ikke har Autopass-avtale og kjører dieselbil, har turen kostet deg hele 464 kroner tur-retur, kun i bompenger. Fra nå av er turen blitt betydelig rimeligere.

To stasjoner fjernet

For klokka 12 i dag ble to av de ni bomstasjonene fjernet. Det er bomstasjonen som lå rett nord for avkjøringen til Gardermoen, ved Jessheim nord (Hovinmoen), samt stasjonen som lå ved Kolomoen i Stange. Dette skriver Vegfinans .

De to stasjonene ble etablert i oktober 2009, i det som ble kalt «E6 Gardermoen - Moelv Fase 1». Nå er de altså lagt ned etter 14 års drift.

Ifølge Vegfinans skjer dette ett år før ordinær tid, fordi strekningen har hatt høyere trafikk enn myndighetene opprinnelig anslo. I løpet av årene har det blitt foretatt over 170 millioner passeringer gjennom bomstasjonene.

De øvrige bomstasjonene på strekningen blir stående i noen år til (se lenger ned i saken)

Så mye sparer du

Ifølge Bompengekalkulator.no passerte du fram til i dag ni bomstasjoner mellom Oslo sentrum og Hamar. Det har kostet deg 232 kroner uten Autopass-avtale, uansett om du kjører elbil, diesel- eller bensinbil.

Etter fjerningene sparer du 50 kroner. Ny pris blir dermed 182 kroner hver vei.

Med Autopass-avtale reduseres kostnaden med 40 kroner hver vei, fra 159,20 kroner til 119,20 kroner. Med bensinbil er satsene noen få kroner lavere, så her blir ny kostnad 116 kroner.

En tur til hovedstaden for hamaringene er dermed blitt 80 kroner billigere, tur-retur.

Også elbilene drar nytte av at det blir færre bompasseringer. Med Autopass-avtale betalte du fram til i dag 47,92 kroner hver vei på strekningen. Etter klokka 12 torsdag betaler du 31,60 kroner, en besparelse på 16 kroner og 32 øre, eller 32 kroner og 64 øre tur-retur.

BLIR BORTE: Her har vi markert med rødt kryss hvilke stasjoner som blir borte. De øvrige B-ene består.

Hva med de andre stasjonene?

Strekningen Gardermoen - Hamar vil fortsatt være blant de mest bom-belastede strekningene i landet. Men tiden går fort, og snart blir det flere lettelser.

Neste etappe som er nedbetalt, er strekningen Dal - Boksrud og Boksrud - Minnesund. Her startet innkrevingen 21. november 2011, og det forventes at den avsluttes i 2025.

Den siste etappen gjelder strekningene Akershus grense - Skaberud og Minnesund - Hedmark grense. Her startet innkrevingen henholdsvis 15. desember 2014 og 2025. juni 2015. For begge strekningene forventer myndighetene å avslutte innkrevingen i 2028/2029, skriver Eidsvoll Ullensaker Blad.

De to bomstasjonene på vei ut av Oslo sentrum er derimot en del av Osloringen, og vil bestå på ubestemt tid.

(Denne artikkelen ble først publisert Broom.no).