Bård skulle tømme søppel – da oppdaget han bilen

Porsche har tatt seg god tid med sin nye Macan. Bilen skulle egentlig vært på markedet allerede, men har blitt utsatt.

Men nå kan det ikke være lenge til lansering. De siste ukene har et kamuflert eksemplar av Porsches nye elbil blitt observert flere ganger her i Norge. En av dem som ikke bare har sett bilen, men også klart å ta bilder av den er Runar Bjurstrøm (52) fra Lier.

– Jeg oppdaget bilen da jeg var ute for å kaste søppel fra jobben på 7-Eleven Gullaug. Det er stadig «tapede» biler fra mange forskjellige bilmerker innom stasjonen. E134-strekningen er mye brukt til testkjøring. Jeg skjønte med en gang at dette var den nye Macan, kjente igjen detaljer i karroseriet som kjennetegner Porsche, forteller Bård som for ikke lenge siden også så en annen, spennende Porsche:

– For noen uker siden var et testeksemplar av nye elektriske Panamera innom, den reiste før jeg fikk tatt bilder av den. Så helt rå ut med Taycan-frontlykter, forteller Bård.

PARKERT: Her står testbilen utenfor 7-Eleven på Gullaug i Lier. Foto: Privat.

Mye tape og kamuflasje

– Hva kan du si om kamufleringen av Macanen?

– Det var brukt mye tape/kamuflasje både foran og bak for å skjule at dette er en Porsche, Men inni bilen så jeg tydelig rattet og den store skjermen i dashbordet. Fikk ikke tatt noe bilde av det, dessverre.

Mens sjåføren satt opptatt med en PC inne i bilen, gikk Bård rundt den og tok bilder. Og for ham var det nok ekstra stas at dette var en Porsche:

Porsche-forhandleren frarådet ham å kjøpe bilen

TAPET OVER: Hekken er godt kamuflert, her er det heller ingen synlige Porsche-merker. Foto: Privat.

Kjører selv Porsche

– Jeg er veldig glad i Porsche, kjøpte min første 911 SC Targa 1982-modell i 1992. Siden har det blitt mange typer Porsche opp gjennom årene, jeg kjører nå 911 Targa 991.2, forteller Bård.

Denne Macan-modellen var opprinnnelig ventet ut på markedet i fjor, så kom forsinkelsene.

Ryktene sier at elektriske Macan skal få to ulike batteripakker, på henholdsvis 96 og 115 kWt. De samme ryktene sier at det kommer tre ulike varianter. Macan E med 400 hestekrefter, Macan 4S med 500 hestekrefter og Macan Turbo med 600. I første omgang.

Porsche Macan skulle egentlig komme på markedet i fjor, men i likhet med mange andre elbiler har den blitt forsinket. Foto: Privat.

Mest sporty i klassen

Macan skal bygges på Volkswagen-konsernets nye Premium Platform Electric (PPE), utviklet av Audi og Porsche sammen. Den har 800-volts elektrisk anlegg, som i Taycan. Tidlig ute på denne er også Q6 e-tron fra Audi.

Porsche sier selv at denne teknologien vil gi Macan god rekkevidde, effektiv hurtiglading og det som skal være klassens beste ytelser – og den skal være den mest sporty modellen i sitt segment.

PS: Kommer du over testbiler ute på norske veier? Da setter vi STOR pris på tips og bilder. E-posten er redaksjonen@broom.no.

Artikkelen er først publisert av broom.no.