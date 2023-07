Når du kjøper ti år gammel bruktbil som har gått langt: Da kan også det meste skje.

Det har en bilkjøper fra Østlandet virkelig fått erfare. I mai 2022 kjøpte han en 2013-modell Porsche Cayenne med kilometerstand på 254.000 kroner. Kjøpesummen var på 255.000 kroner.

Bare noen dager etter kjøpet, oppdaget han at det var oljelekkasje fra motoren. Det ble starten på en lang prosess som nå har endt i Follo og Nordre Østfold tingrett.

Pristilbud på reparasjon: 175.800 kroner

Kjøper hevdet tidlig at selger måtte ha kjent til oljelekkasjen og at informasjon om dette bevisst ble holdt tilbake. Dessuten at bilen var i vesentlig dårligere stand enn det var grunn til å regne med.

Selger hevdet på sin side at han ikke hadde holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger.

Et merkeverkstedet ga et pristilbud på utbedring av bilen, på hele 175.800 kroner, av dette utgjorde oljelekkasjen rundt 130.000 kroner.

Detektiv-virksomhet

På biler som Porsche Cayenne er det gjerne mye avansert utstyr som kan gå i stykker. Det kan fort bli veldig dyrt.

I retten ble det lagt frem vurderinger fra merkeverkstedet og et frittstående verksted. Begge disse mente det var sannsynlig at oljelekkasjen hadde vært der i lengre tid.

Det ble blant annet også fremlagt bilder av selgers parkeringsplass, tatt tre måneder etter at bilen var solgt. Her var det tegn til oljesøl med tilsvarende mønster som oljesølet kjøper ble oppmerksom på etter overtakelsen. Kjøper drev også litt ekstra «detektiv-virksomhet» rundt dette og hentet ut bilder fra karttjenester på nett av selgers eiendom, som viste at bilen da sto parkert samme sted.

I retten forklarte selger at han ikke var klar over oljelekkasjen, og at det ikke var oljesøl under bilen mens han eide denne. Han ga også uttrykk for at dette var noe han ville ha oppdaget i forbindelse med parkering i garasje på jobb og på snø i vintermånedene. Men denne forklaringen var ikke retten villig til å legge til grunn.

Fullt medhold

Før saken kom til retten, hadde kjøper fått utbedret oljelekkasjen på et verksted i Polen. Denne reparasjonen endte til slutt på 150.000 kroner.

Kravet som ble fremsatt i retten var på 130.000 kroner, i tillegg saksomkostninger. Dette fikk kjøper medhold i. Som det står i dommen:

Prisavslaget utmåles i samsvar med det som er krevet, til 130.000 kroner.

Sakskostnader ble også tilkjent, til sammen 35.483 kroner.

Vanskelig å bevise

Når en bil har blitt ti år og har gått over 250.000 kilometer, da er det ekstra viktig å sjekke den nøye før kjøp.

Det grunnleggende i denne saken er altså at retten mener selger bevisst holdt tilbake mangler ved bilen. Det er da også en gjenganger i mange bruktbiltvister.

I mange tilfeller er dette vanskelig å bevise. Derfor er det også svært viktig for kjøper å finne ut mest mulig om bilen i forkant. Skriftlig dialog med selger er viktig her, også å ta vare på denne samt annonsen.

Jo eldre bilen er og jo lengre den har gått, desto viktigere er det å undersøke den nøye før kjøp. I dette konkrete tilfellet var det snakk om en SUV fra et premiummerke. Biler som dette er gjerne ekstra dyre å reparere. Selv om kjøpesummen kan fremstå som overkommelig, kan det fort påløpe kostnader som i sum gjør bilholdet svært kostbart.

Denne saken ble først publisert på Broom.no.