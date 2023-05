Se hva kontrollørene fant da de sjekket varebilen

Overvekt er noe av det Statens vegvesen har fokus på når de kontrollerer tunge kjøretøy ute på veiene. Noen tar dessverre sjansen på å laste altfor mye, noe som kan skape svært trafikkfarlige situasjoner.

Nå har Utekontroll Øst hatt kontroll ved Jessheim trafikkstasjon tirsdag kveld og natt til onsdag. Det ga resultater.

Overlastede varebiler er ikke noe ukjent fenomen. Derfor fattet nok kontrollørene litt ekstra mistanke da en polsk varebil først ikke stanset for kontrollen. Den ble innhentet og tatt med tilbake.

Elbil skulle til Polen

– Vektkontrollen viste at varebilen var 1.000 kilo for tung. Den ble veid til 4.500 kilo, lovlig 3.500 kilo. Det ble 3.000 kroner i vektgebyr til fører – og anmeldelse for å ikke stanse for kontroll. Varebilen fraktet en norsk elbil som skulle til Polen, skriver Vegvesenets Bjørn Uno Rogneby i sin rapport.

Det viste seg også at varebilen hadde modifiseringer som kan kamuflere overlast:

– Bilen var også ombygget med luftfjærer som gjør det vanskeligere å se at bilen er for tungt lastet, skriver Rogneby videre.

Tilkalte politiet

En norsk lastebil med henger kom heller ikke bra fra kontrollen. Her viste det seg nemlig at fører hadde grove brudd på kjøre og hviletid.

MISTET LAPPEN: Det endte med førerkortbeslag for sjåføren av denne lastebilen, føreren hadde grove brudd på kjøre- og hviletiden. Foto: Statens vegvesen.

Dette står i kontrollrapporten:

– De siste 25 timene har bilen gått i 18 timer og 50 minutter, lengste tiden bilen har stått stille er 3 timer og 45 minutter. På disse 25 timene har bilen kjørt 1.210 kilometer. Sjåføren brukte heller ikke sjåførkort for å registrere kjøre og hviletidene sine. Bilen ble observert i det den svingte av E6 for å kjøre rundt kontrollen, i bilen satt det utstyr som varslet trafikkontroll, i følge sjåføren stolte han ikke på denne så det var ikke derfor han forsøkte å kjøre utenom kontrollen.

– Politiet ble tilkalt og det ble besluttet førerkortbeslag. Føreren hadde heller ikke yrkessjåførkompetanse, og blir anmeldt for alle disse forholdene.

Denne saken ble først publisert på Broom.no.