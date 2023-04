Da strømprisene for alvor begynte å gå oppover i fjor, ble det også raskt merkbart på ladestasjonene for elbil. Prisene gikk kraftig opp. Hadde ikke det samme skjedd med bensin og diesel, ville elbilene brått ha mistet et av sine store fortrinn.

De som hurtig- eller lynlader på en ladestasjon, har fått økt driftsutgiftene sine betydelig. Og det gjelder fortsatt, selv om strømprisene har gått kraftig ned.

I Sør-Norge har strømprisene falt med om lag tre kroner siden september, men i samme periode har det knapt skjedd noen endring med ladeprisene.

Må si fra

Det reagerer Norsk elbilforening på:

– Det kan se ut som om ladeselskapene utnytter at folk har blitt vant med høye ladepriser. Nå må vi elbilister si fra og være prisbevisste, sier Christina Bu som er generalsekretær Elbilforeningen.

Hun legger til:

– Vi hadde forståelse for at prisene på hurtiglading måtte økes i fjor da strømprisene føk i været, men nå forventer vi at ladeprisene også følger strømprisene ned igjen.

Staten betaler en stor del av lade-regningen

Frustrasjon

I desember 2022 lå gjennomsnittsprisen i sone sør på 3,36 kroner for en kilowattime, deretter sank den til 1,59 i januar – og har holdt seg stabilt siden den gang. Gjennom årets tre første måneder er prisen mer enn halvert sammenlignet med desember.

Elbilforeningen opplyser at de har fått flere henvendelser fra medlemmer som lurer på hvorfor prisene fortsatt holder seg høye.

Hjemmelading koster betydelig mindre enn å lade på en hurtig- eller lynlader. Her bidrar også strømstøtten godt for mange. Foto: Broom.no

– Mange av medlemmene våre er frustrerte nå. Alt har blitt dyrt og hurtigladeprisene er mye høyere enn det nå er grunnlag for. Selv om de fleste lader bilen sin hjemme, vet vi godt at hurtiglading er en avgjørende faktor for at folk kjøper elbil, sier Christina Bu, i en pressemelding.

Disse elbilene bruker minst strøm

Strømstøtte

Nettopp hjemmelading har blitt ekstra gunstig etter at strømprisene gikk til værs. Her får elbileierne svært verdifull hjelp av strømstøtten, som i praksis subsidierer kostnadene med å drifte elbilen.

Har man derimot ikke mulighet til å lade hjemme, eller for eksempel har mye langkjøring som krever ekstern lading: Da ser regnestykket nå fort ganske annerledes ut.

På tur med elbil? Da blir det mye dyrere å lade

For å kunne sammenligne priser har Elbilforeningen hentet drop-in-priser for lynlading oppgitt i kWt i området Sør. Tabellen viser at ladeselskapene økte prisene kraftig i september 2022, men reduserte ikke tilsvarende da strømprisene gikk ned. Tabell: Norsk Elbilforening.

Denne saken ble først publisert på Broom.no.