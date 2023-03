Det meste er ødelagt – men én ting er i alle fall riktig

Sol, sommer, vind i håret, klassisk cabriolet og en tenåring bak rattet i en Porsche. Da leker virkelig livet. Og hva kan vel gå galt?

Jo, mye …

For som så ofte før kan det noen ganger være en overraskende kort vei fra fullkommen lykke til ulykke. Så også i dette tilfellet.

Tenåringen som denne sommerdagen rattet sin, eller eventuelt pappas, Porsche 356 fra 1960, ble et brutalt møte med en fortauskant i en krapp høyresving det som snudde lykken til det motsatte.

Det finnes knapt en karosseriplate som er uskadet. Foto: eBay

Til salgs

Bakhjulet traff fortauskanten og bilen slo rundt. Gutten som kjørte bilen var på det tidspunktet bare 16 år gammel (Jo, noen steder i USA kan man kjøre bil som 16-åring) gikk det heldigvis bra med.

Men som du ser av bildene, fikk sportsbilen ganske hard medfart. Her finnes det knapt en rett karosseriplate. Dette var tilbake i 1985, altså for 38 år siden. Etter det vi forstår ble bilen egentlig taksert som totalvrak, men guttens far valgte likevel å slepe den hjem. Kanskje for å minne sønnen på udåden? Kanskje for å sette den i stand igjen. Ikke vet vi…

Det sistnevnte skjedde i alle fall ikke. Bilen ble bare stående. Nå er den lagt ut for salg på den amerikanske auksjonssiden eBay.

Se hele annonsen og alle bildene av bilen her:

Det er ikke bare det utvendige som krever mye jobb. Interiøret har også forfalt i løpet av årene. Her ser man noe av den originale rødfargen på dashbordet. Foto: eBay

Rød originalt

Bilen er forresten en Porsche 356 B, og som nevnt en cabriolet. Vi snakker her om en skikkelig sportsbilklassiker. 356 ble produsert mellom 1948 og 1965. De siste årene parallelt med 911.

B-modellen dukket opp høsten 1959 og var litt enkelt sagt andre generasjon av bilen. Den ble produsert fram til 1963, da C-modellen overtok. Allerede den gangen i -85, da bilen gikk rundt var dette en klassiker, om ikke til de samme store pengene som i dag.

Den hadde da tydeligvis allerede blitt lakkert en gang. Originalt skal den være rød med sort interiør. Garantert en staslig bil den gang den var ny. Nå er den alt annet en staselig. Her kreves det MYE jobb, ikke minst med karosseriet. Men alt trenger nok en skikkelig gjennomgang. Salgsannonsen sier også at bilen trenger full restaurering.

Her er eieren mye yngre enn bilen

Midt i all elendigheten er det et lyspunkt at motor og girkasse er originalt.

Matching numbers

Men det er i alle fall én ting som mange av entusiastene vil sette pris på med denne bilen. Den her nemlig det som kalles «matching numbers». Det vil si at den er utstyrt med den samme motoren og girkassen som da den forlot fabrikken. Det er slett ikke så vanlig. Ofte har motorene blitt skiftet på disse bilene. Her er det en 1,6-liters firesylindret boksermotor på 75 hestekrefter som fortsatt finnes under motorluken. Girkassen er en 4-trinns manuell. I Kjent Porsche stil er drivverket montert bak.

En viktig grunn til at motor og gir er originalt er bilens kilometerstand. Den har på disse 63 årene, siden den var ny, gått bare 48.814 miles, eller 78.000 kilometer.

Man skulle kanskje tro at en rusten, rundbulket og generelt lurvete 63 år gammel bil som krever ekstremt mye jobb og påkost er relativt rimelig, selv om det er en Porsche. Da kan vi bare fortelle at så ikke er tilfelle.

Dette var en ekte drittbil

Omtrent slik var Porsche 356 da den forlot fabrikken i 1960. Blir den slik igjen er dette bil til ca. 2. millioner kroner.

Dyr

Bilen selges som nevnt på auksjon. Altså til høyeste bud. Men her er det også satt en «Kjøp nå» pris. Den lyder på 59.900 amerikanske dollar, eller nesten 620.000 kroner. Pluss moms om du vil ta den til Norge. Ja, det er fortsatt Porsche-vraket vi snakker om …

Hva det koster å sette i stand bilen igjen tør vi ikke ha noen formening om, men det er en kolossal jobb. Uansett om man krummer nakken og går på dette selv, eller setter det bort så snakker vi om flerfoldige hundretusen kroner. Det kan likevel lønne seg.

En ferdig restaurert bil i god stand ligger gjerne på rundt 180.000 euro i Europa. Det tilsvarer rundt 2 millioner norske kroner.

Etter hele 38 år synes vi uansett at det er på tide at denne bil-skjønnheten kommer på veien igjen, så vi håper noen, stiv pris til tross, forbarmer seg over 356-en.

Artikkelen ble først publisert på Broom.no.