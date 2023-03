Thor tok bilder – det var ikke populært

Macan er neste elbil ut fra verdens største sportsbilprodusent, Porsche.

Den skulle strengt tatt vært her allerede, men som hos mange andre produsenter har det blitt forsinkelser også hos Porsche. Planen var at den skulle entre markedet i fjor.

Lansering er nå ventet høsten 2023 og kundeleveringer våren 2024. Det betyr at elektriske Macan nå er helt i innspurten.

Nå har bilen akkurat vært i Mo i Rana. Der ble den oppdaget av en bilinteressert kar:

Slet med ladingen

– Det ligger en ladestasjon like ved lokalbutikken jeg bruker. Jeg kaster alltid et blikk bort dit for å se om det står noe spennende og lader.

Det forteller Thor Båsmo Johansen, som knipset disse bildene av den nye elektriske Macan og sendte dem til Broom.

– Kamuflerte biler er jo klart mest spennende. Disse har litt kamuflasje, men jeg så med en gang at det var nye Macan, forteller han videre.

Thor er oppvokst ved Ford-forhandleren i Mo i Rana, der hans far var butikksjef. Bilinteressen kom dermed tidlig.

– De slet tydeligvis litt med ladingen, og var opptatt med det. Men ikke verre enn at de lot meg forstå at de ikke var veldig begeistret for at jeg tok bilder.

– Det var gøy med Porschene, men Interessen for nye biler har avtatt litt med årene, Veteranbiler ligger mitt hjerte nært, avslutter Båsmo Johansen.

Les også: Porsche-forhandleren frarådet ham å kjøpe denne bilen

Ny plattform

Ryktene sier at Macan skal få to ulike batteripakker, på henholdsvis 96 og 115 kWt. Altså ganske store, som igjen betyr god rekkevidde.

De samme ryktene sier at det kommer tre ulike varianter. Macan E med 400 hestekrefter, Macan 4S med 500 hestekrefter og Macan Turbo med 600. I første omgang.

e-Macan skal bygges på Volkswagen-konsernets nye Premium Platform Electric (PPE), utviklet av Audi og Porsche sammen. Den plattformen vil også bli å finne i kommende Audi Q6-e-tron.

Den har 800-volts elektrisk anlegg, som i Porsche Taycan.

Porsche sier selv at denne teknologien vil gi Macan god rekkevidde, effektiv hurtiglading og det som skal være klassens beste ytelser – og den skal være den mest sporty modellen i sitt segment.

PS: Kommer du over testbiler ute på norske veier? Da setter vi STOR pris på tips og bilder. E-posten er redaksjonen@broom.no.

Les også: Mystisk Porsche på testkjøring i Norge

(Artikkelen er først publisert av Broom)