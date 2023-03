Nå må du lære deg navnene på nytt – igjen

Noen biler har navn, andre en tallkombinasjon. Og noen har faktisk begge deler.

Hvert bilmerke har sin egne kombinasjoner. Noen ganger lett å forstå – andre ganger bortimot ubegripelig.

Audi er for mange i siste kategori, etter at de la om navnesystemet sitt for noen år siden. Nå gjør de det faktisk igjen:

Denne gangen er det «fornavnene». Altså A4, A6 og A8 og så videre som endres på mange modeller.

A4 blir A5 – A6 blir A7



Her er det bare å nullstille seg – og å lære alt på nytt.

NY ENDRING: For noen år siden endret Audi «etternavnene» på sine modeller. Nå endrer de ytterligere.

Likevel: Det er en viss logikk i dette. Det er nemlig slik at partallene blir forbeholdt de helelektriske bilene og oddetallene fossilbilene.

I praksis vil dette si at den tradisjonsrike familiebilen A6 nå skifter navn til A7, både for sedan og stasjonsvogn-variantene. Den litt mindre A4 blir til A5, mens A3 som jo allerede har et oddetall i betegnelsen får beholde modellbetegnelsen sin.

A6 får et e-tron i tillegg til tallet og blir altså en elbil. Les mer om den her:

Skiller mellom elektrisk og fossil

Poenget er å gjøre det enklere for kundene å skille mellom de fossile og elektriske variantene. Dette er nok et større problem ute i den store vide verden, hvor elbilene er på full fart inn i markedet nå.

– Her hjemme er allerede 97 prosent av salget elbiler. Det viser tallene fra 2022, forteller Christine Eiken Winther. Hun er kommunikasjonssjef for Audi og Skoda hos den norske importøren.

Kun elektrisk framover

UVANT: Familiebilen vi kjenner som Audi A4 blir nå til Audi A5, etter at Audi legger om modell-betegnelsene sine.

– Den lille andelen fossilbiler som fortsatt selges, er ofte våres høyytelsesmodeller, nemlig Audi RS-bilene. Men også her ser vi en dreining. Det er nå enda flere som velger en elektrisk RS-modell, enn de som velger en fossilbil, forklarer Eiken Winther.

Antallet fossilbiler importøren velger å tilby, reduseres for hvert år. Den nedtrappingen er det også en forklaring på.

– Audi skal ikke selge en eneste nybil i Norge som ikke er elektrisk innen 2026. De produserer sin siste fossilbil i 2033, avslutter kommunikasjonssjefen.

Deretter skal de være et helelektrisk bilmerke. Inntil da må vi altså lære oss noen nye og for mange uvante modellkombinasjoner.

Denne saken ble først publisert på Broom.no.