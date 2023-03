Bilmarkedet er helt forandret: Nå kan du gjøre knallkjøp

Etter to år med rekordhøy utlevering av nye biler, har det bremset kraftig opp i år. Så langt ligger antall nyregistrerte biler langt under normalen fra de siste årene. Samtidig har flere importører store lagre av usolgte biler:

– Det er nå flere biler enn kunder i Norge. Mange norske merkeforhandlere har både registrerte og uregistrerte nye biler på lager «uten kunde», sier Atle Falch Tuverud som er sjefredaktør i bransje-nettstedet BilNytt.

De er tett på bilmarkedet og skriver nå at mange aktører satser på kampanjer og midlertidige priskutt, for å få solgt biler.

Registrerte før nyttår

Atle Fach Tuverud er sjefredaktør i BilNytt.no Han fastslår at det er nå er flere biler enn kunder i Norge.

– Etter en periode på nesten tre år der bilforhandlere kunne operere uten å gi en krone i rabatt i et heftig pull-marked, er det nå «gode tilbud» overalt med rentekampanjer, innbyttekampanjer, «VM-dager» og «demobildager» som gjelder for å få fart på markedet, sier Falch Tuverud.

Det som gjør dagens situasjon ganske spesiell, er at mange importører registrerte opp et betydelig antall biler før nyttår – for å unngå nye avgifter.

Noen av disse bilene var solgt, men langt fra alle. Det betyr at det står mange 2022-modeller som i praksis er nye, rundt hos norske forhandlere.

Bilmarkedet har gått fra brennhett til ganske så rolig så langt i år. Det gjør også at mange forhandlere må jobbe på en helt annen måte enn før.

Mange biler stående

BilNytt.no har også funnet flere eksempler på biler som ikke annonseres på vanlig måte. De ligger ikke på Finn.no, her må man kontakte forhandler for å få vite mer.

Nissan og Toyota er blant merkene som nå kan levere ut ny elbil nærmest på dagen. BilNytt.no skriver også at merker som Hongqi, Tesla og Volkswagen har et betydelig antall biler stående.

Ford Mustang Mach-E (foran) er en av bilene som har fått priskutt i år. Samtidig er det mange nesten nye eksemplarer å velge mellom på bruktmarkedet.

Gode nyheter for kjøperne

Samtidig er det altså kampanjer og priskutt hos mange. Kinesiske Nio er blant dem som har kuttet 50.000 kroner i prisen på lagerbiler. Forhandlere av andre merker har også gått ut med innbyttetilbud på opptil 50.000 kroner. I tillegg kommer kampanjer med svært gunstig rente.

– Ordreinngangen på nye biler falt kraftig fra i fjor høst av. Hele markedet har blitt kjølt ned. Dermed må bilselgerne også tenke nytt. Nå er det muligheter til å gjøre gode kjøp og få rask levering på biler det for ikke lenge siden var ventelister på, avslutter Falch Tuverud.

Artikkelen ble først publisert på Broom.no.