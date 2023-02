Noen bruktbiler bør du absolutt styre unna

Det er mange potensielle fallgruver når du kjøper bruktbil.

En viktig faktor her er hvor gammel bilen er. Kilometerstand har også mye å si for hva du bør ta høyde for av påkost.

De første årene er det som regel bare slitedeler som må skiftes. Men når bilen begynner å få noen år og en god dose kilometer på hjulene, kommer du over i fasen der egentlig alt kan gå i stykker – og må byttes.

Og så er det dessverre også slik at enkelte biler har svakheter som kan gi deg som eier lite hyggelige opplevelser.

Mandagsbilene er borte

– Heldigvis er det blitt slik at det er veldig få biler som er gjennomført dårlige. Går vi 30-40 år tilbake i tid fantes det endel av dem. De ga mye negativ PR og gikk nok i mange tilfeller også ut over salget av øvrige modeller fra merkene. Bilprodusentene har hevet kvaliteten mange hakk siden den gang. Produksjonen er mer automatisert og man kjøper inn deler fra underleverandører som også har strenge kvalitetskrav på seg, sier Brooms bilekspert Benny Christensen.

Han legger til:

– Det vi tidligere kalte "mandagsbilene" har nok også i stor grad blitt borte. De var resultatet av at byggkvaliteten kunne variere mye, som regel på grunn av menneskelige feil. Nå luker kvalitetskontroll ut det meste av dette. Men det vi fortsatt ser på enkelte biler, er at de har komponenter med klare svakheter. De holder kanskje til bilen godt og vel er over garantiperioden, så kommer problemene. Og det kan bli dyrt.

Den ble bygget av roboter – det hjalp dessverre fint lite...

Har blitt mye enklere å sjekke

– Hva snakker vi om her?

– Det kan være alt fra hele motoren, til at det er svakheter i enkelte komponenter. Som regel oppdager produsentene det selv underveis i bilens livsløp og gjør endringer. Da får vi en situasjon der feilene gjelder enkelte årganger, men ikke alle. Noen ganger gjør man også tilbakekallinger og utbedrer på allerede solgte biler. Men det er slett ikke alltid det skjer, sier Benny.

Han understreker derfor viktigheten av å sjekke bilmodellen godt, før man slår til og kjøper:

– Dette har heldigvis blitt veldig mye enklere nå, enn det var tidligere. Du finner jo alt du trenger av informasjon på nettet. Noen ganger må du grave litt. Men Google er din venn, også på dette området. Det er utrolig hva du kan finne av informasjon her, særlig hvis du søker ut over norske nettsteder, sier Benny.

I sjette episode av BroomPodden har Broom-Benny trukket fram noen bruktbiler du må være ekstra forsiktig med å kjøpe:

Brukbilen har blitt et skikkelig pengesluk

Før du kjøper bruktbil skal du naturligvis sjekke det aktuelle eksemplaret grundig. Men det er også lurt å se nærmere på om modellen har noen kjente feil eller svakheter.

Har hentet frem tre eksempler

Hans egen "Spør Benny"-seksjon inneholder også veldig mye informasjon, her har han svart på flere tusen spørsmål fra Broom-leserne.

– Og så har vi ikke minst "Eierne mener" her på Broom. 11.000 norske bileiere har gitt en vurdering av sin bil, med karakterer i flere kategorier. Du kommer ikke nærmere kilden enn det! Det er jo de som eier og bruker bilene som vet aller mest om svakheter og hva som går i stykker, sier Benny.

I siste utgave av Brooms podcast, Broompodden, tar Benny for seg tre biler man skal være ekstra forsiktig med å kjøpe. En av dem er preget av en rekke feil og problemer, de to andre har svakheter med motorene som har kostet mange eiere svært dyrt.

Husker du denne? Ble kåret til Bruktbilen fra helvete

(Artikkelen er først publisert av Broom)