Nærmere 4600 norske bileiere fikk nylig melding om at bilene deres «i en krigssituasjon vil bli disponert av Forsvaret ved behov», ifølge Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO).

Dette er en videreføring av det som ble gjort i januar 2022, da over 4000 slike forberedte rekvisisjoner ble sendt ut.

Praksisen bygger på en lov fra 1951, for å sikre at Forsvaret kan planlegge med samfunnets totale ressurser for beredskap ved krig.

Forsvarets behov

– Dette er et føre-var-tiltak, og en del av en større gjenoppbygging av beredskapen vår, forklarer generalmajor Lars Christian Aamodt, sjef for Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO).

Aamodt sier videre at det er planer for at ordningen fra 2024 også skal omfatte andre typer ressurser som Forsvaret har behov for.

– Forsvarets logistikkorganisasjon samarbeider med enheter i Forsvaret og offentlige myndigheter som statsforvaltere og Statens vegvesen om å lage et system tilpasset Forsvarets behov – men som også tar hensyn til dem som eier og disponerer kjøretøyene i det daglige, sier Aamodt videre.

Mange er spente på hvilke biltyper de forberedte rekvisisjonene gjelder.

Volvo XC90 er et eksempel på de store SUV-typene som kan bli innkalt. (Illustrasjonsfoto) Foto: Frank Williksen





Større SUV-modeller

– Det handler om biler som velges ut for å møte militære avdelingers behov i en krigssituasjon. For de utsendte forberedte rekvisisjonene for 2023 dreier det seg om Heimevernet, for transport av både personell og materiell, sier kommunikasjonssjef i FLO, Hans Meisingset, til Broom.

– Dette betyr i praksis mellomstore biler som vans og varebiler i klassen Caravelle, Hiace med flere. Av personbiler er det først og fremst større SUV-modeller med firehjulsdrift som er aktuelle, sier han videre, og legger til at det mest vanlige spørsmålet FLO får omkring de forberedte rekvisisjonene er hvor i landet bilene rekvireres.

– Vi går ikke ut med detaljer om dette, sier Meisingset.

Den kalde krigen

– Hvor vanlig er dette tiltaket?

– I Norge opererer vi med totalforsvar, det vil si at både militære og sivile skal delta i forsvaret av landet. Forberedte rekvisisjoner har vært vanlig tidligere, men i takt med sikkerhetssituasjonen har dette over tid blitt bygget ned. Med fornyet fokus på beredskap, har behovet endret seg, slik at det igjen er aktuelt, sier han.

– I praksis er det et system som var i bruk under den kalde krigen som nå gjenoppstår i ny drakt, i et nytt elektronisk konsept som Forsvaret har utviklet.

Varebiler står også på listen over forberedte rekvisisjoner. (illustrasjonsoto) Foto: Frank Williksen

Taushetsplikt

– Dette er en del av en større gjenoppbygging av en beredskap Norge en gang hadde. Dette er i tråd med myndighetenes føringer om å bruke samfunnets totale ressurser for å forsvare landet.

Fakta om rekvisisjon Forhåndsrekvirering påvirker ikke eierens daglige bruk av bilen. Forberedt rekvisisjon er unntatt klagebehandling. Dersom du uten lovlig grunn ikke etterkommer, eller prøver å hindre gjennomføring av rekvisisjon, straffes dette med bøter eller fengsel i inntil tre år. Forberedt rekvisisjon gjelder for et år av gangen dersom ikke annet er angitt i meldingen. Forsvaret tilbyr ikke erstatningsbil for den rekvirerte bilen. Dersom du i en krigssituasjon får en bil rekvirert, vil det bli gjennomført en skjønnsnemnd for vurdering av erstatning.

– Med den nye ordningen er det utviklet en digital ressursdatabase som inneholder opplysninger om ulike ressurser Forsvaret kan forberede rekvirert. Alt personell som har tilgang til løsningen, er godkjente brukere med taushetsplikt og sikkerhetsklarering, sier Meisingset.

