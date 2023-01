Prosjektet var hemmelig – så tok det helt av

Frank Williksen er veteranen i Broom-redaksjonen. Han har jobbet som biljournalist i over 50 år og har testet et stort antall biler i inn- og utland.

Noen biler husker han bedre enn andre. Nå deler Frank minnene med alle Brooms lesere. Denne gang handler det om en bil som virkelig tok pusten fra oss da den ble lansert: VW Golf GTI 1976!

Da Volkswagen lanserte sin sportsutgave av Golf – Golf GTI – i juni 1976, var dette starten på en fantastisk suksess-historie for en modell som har blitt et ikon i bilverdenen. Det som startet som et salgsmål på 5.000 biler av Golf Mk 1, endte til slutt med 461.690 eksemplarer. Toppen på kransekaken ble spesialutgaven Pirelli-Golf med 112 hk.

Dette ble bare første kapitel for verdens mest suksessrike kompakte sportsmodell.

«Hemmelig» prosjekt

Det var lenge en godt bevart hemmelighet at det ble arbeidet med forberedelsene til en slik spesialutgave av den nye VW Golf.

Bare en håndfull ledere, inkludert PR-sjef Anton Konrad, hadde lagt en plan for å utvikle en ekstra sportslig Golf. Gruppen hadde ingen offisiell godkjenning for å jobbe med dette prosjektet, men Hermann Halblitzel, styremedlem for teknologi, sørget for at gruppen fikk arbeidsro og ressursene som trengtes for å holde prosjektet gående.

Flere prototyper ble bygget, og i utgangspunktet ble det satset på en forgassermotor med 100 hk, noe som var kjempekrefter for en liten bil den gangen.

Navnet ble GTI

Tidlig i mars 1975 kunne så Halblitzel presentere resultatet for styreformann Toni Schmücker, som ga grønt lys, og utviklingsprosjekt EA195 var et faktum.

Nå fikk man det travelt, for timeplanen ble virkelig tøff. Den nye sportslige Golf skulle ha verdenspremiere under bilutstillingen i Frankfurt, IAA, i september samme året. Et viktig skritt på veien mot premieren, var valget av motor, og en innsprøytningsmotor med 110 hk viste seg snart å være et veldig lykkelig valg.

Fortsatt hadde ikke denne super-Golfen fått noe navn, og om dette gikk diskusjonens bølger høyt via både TS og GTS før man havnet på GTI.

Planen var å produsere 5.000

Samtidig hadde sjefdesigner Herbert Schäfer, som var en ivrig golfer, gitt bilen den karakteristiske girspakknotten formet som en golfball.

Under den første visningen på IAA fikk den nye modellen fantastisk oppmerksomhet – dette var en bil alle ville ha, og de fikk det de ønsket seg.

I juni 1976 ble altså bilen lansert på det tyske markedet med en prislapp på 13.850 tyske mark. Dette ble bare innledningen til en eventyrlig global suksess.

Volkswagens opprinnelige plan var altså begrenset produksjon, det viktigste var at fabrikken fikk dekket utviklingskostnadene og investeringene i produksjonsutstyr for denne spesielle modellen.

Det ble 461.960 biler – av Mk 1

Det utviklet seg raskt helt annerledes enn Konrad, Halblitzel og Schmücker hadde ventet.

Denne spesielle bilen med toppfart på hele 182 km/t, utbygde sorte hjulbuer, sort innramming av bakruten, rød kant rundt grillen, tartantrukne seter, den spesielle girspakknotten og sportsrattet vant en ufattelig popularitet på kort tid. Resultatet endte altså med 461.690 biler solgt av Golf GTI Mk 1!

0-100 på bare 9 sekunder!

Vi biljournalister ble dypt imponert da modellen dukket opp hos importøren Harald A. Møller, klar for prøvekjøring. Med en effekt på hele 110 hk var dette noe helt nytt. Biler på denne størrelsen hadde normalt bare halvparten av denne effekten den gangen.

«Vanlige» Golf-modeller hadde til sammenligning 50 – 75 hk – og så kom dette villdyret med 110 hk! Ikke bare leverte den en toppfart på hele 182 km/t, den presterte også akselerasjon fra 0 til 100 km/t på det som den gangen var smått ufattelige 9 sekunder blank!

Er det rart at vi var imponert?

GTI fikk utfolde seg

Jeg husker fortsatt den første lengre turen jeg fikk med den nye bilen, fra Bærum til Grimstad. Det var en fest! E18 på slutten av 1970-årene var ganske ulikt E18 i dag, og det var svinger og kneiker nok til å gjøre turen virkelig morsom!

For å få litt ekstra utfordringer for en bil som virkelig elsket akkurat dét, ble det noen turer inn i daværende Aust-Agders indre bygder, til Herefoss, Åmli, Vegårshei og Gjerstad. Her var det både mye svinger og kneiker, smale veier og grusdekke, der GTI-en virkelig fikk utfolde seg!

I denne bilen var det hverken automatgir eller blokkeringsfrie bremser, «what you see, is what you get»! Det betydde for eksempel firetrinns manuell girkasse som var både presis og rask, forhjulsdrift og en styring som ga god kontakt med hva forhjulene holdt på med til enhver tid.

Kjøreglede!

Ennå var det ikke det minste forvarsel om en tid da det mer er bilen som kjører deg – enn du som kjører bilen. En Golf GTI måtte du absolutt kjøre selv! Til gjengjeld var den nesten overraskende tilgivende om du skulle bli litt overmodig...

Standardmodellens beskjedne 145 SR 13 eller 155 SR 13 var skiftet ut med hele 175/70 HR 13, noe som også imponerte.

Kjøreglede er det ordet jeg først tenker på når jeg ser tilbake på den første Golf GTI. For ikke bare trivdes den der veiene var krevende, den var også kjempebra på lengre turer på gode veier. Samtidig var den like stor (eller liten, alt etter som...) som en vanlig Golf, så man fikk jo med seg det man trengte - i det store og hele.

VW Golf GTI tok seg godt ut også i rød. Foto: Volkswagen AG

Klart det måtte bli gøy!

I 1976 var bilene fortsatt lite tynget – bokstavelig talt – av avanserte sikkerhetssystemer. VW Golf GTI veide derfor bare beskjedne 780 kilo, så vekt/effekt-forholdet ble naturligvis svært gunstig. Ikke rart at 110 hk føltes som rene sportsbilytelser der og da! Faktisk veide denne potente lille bomben bare fem kilo mer enn en vanlig Golf med 50 hk motor – og 25 kilo mindre enn 75-hesteren! Klart dette ble gøy!

Målene var stort sett identiske med standard-modellene. Bilen var 3,71 m lang og 1,61 meter bred. Høyden var 1,41 m og akselavstanden 2,40 m. Bilen hadde bakkeklaring på 12,5 cm. GTI hadde likevel øket sporvidden litt – 2,5 cm bredere foran og 2 cm bredere bak.

Motoren var selvsagt bilens høydepunkt. Under panseret satt en rekkefirer på 1,6 liter med bensininnsprøytning og altså 110 hk effekt ved 6.100 omdreininger. Maksimalt dreiemoment kom med 137 Nm ved 5.000 omdreininger. Motoren nøyde seg ikke med mindre enn 98 oktan bensin.

Her i landet har GTI i alle år vært en viktig Golf-modell. For tiden handler det om en utgave med 2,0 liters bensinmotor med 245 hk og 7-trinns DSG automatisk girkasse, med en prislapp på 524.200 kroner.

