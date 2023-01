Kjøpte bruktbil usett – det ble starten på mange problemer

Bruktbilkjøp er fortsatt en dominerende årsak til klagesaker hos Forbrukerrådet/Forbrukertilsynet – og til syvende og sist i Forbrukerklageutvalget. Uenighet kan dreie seg om forskjellige sider ved bilkjøpet, noe som viser at fallgrubene er mange! Slett ikke alle klager får medhold, men mange gjør det – helt eller delvis.

Mye handler om tekniske feil og mangler, eller utstyr som bare eksisterer i salgsannonsen. Og noen ganger, som i dette tilfellet, handler det om hva som ble sagt og lovet – og hva som faktisk viste seg å være virkeligheten.

«Ny EU-kontroll»

Historien starter med at en nordlending sommeren 2020 kjøper en brukt Ssangyong Rexton av en bilforhandler i Trøndelag. Den aktuelle bilen var en 2004-modell, og ved kjøpstidspunktet var den oppgitt til å ha gått 206.000 kilometer. Kjøpesummen var 59.000 kroner, noe som også inkluderte frakt.

Bilen var – som vanlig for litt eldre brukte biler – solgt «som den er», men uten at den var gjennomgått og prøvekjørt av kjøperen. Ifølge kontrakten var bilen levert med «ny EU-kontroll», det var anført at den var bruktimportert og at «servicehefte eller annen dokumentasjon» var fremlagt.

To vinterdekk manglet

Utgangspunkt for kjøpet var en salgsannonse på Finn.no.

Allerede dagen etter at den nyinnkjøpte brukte bilen ble tatt i bruk, tente en varsellampe for motoren med feilmelding. Kjøperen, heretter kalt klageren, ringte forhandler samme dag – og ble bedt om å sende en e-post. Det ble gjort, men noe svar kom ikke.

STRIDENS EPLE: Det var en slik bil som ble stridens eple. Foto: iStock

Klageren fikk deretter bilen undersøkt ved et verksted i Bodø, der det ble konstatert flere feil. Klageren ble anbefalt ikke å bruke bilen før feilene var utbedret, utover å kjøre bilen hjem. Dette utløste reklamasjon til forhandleren, heretter kalt innklagde, dagen etter. Den omfattet i tillegg til motorfeilen også feil ved radio og antenne, og at to vinterdekk manglet.

Ikke kjørbar

Klageren ba innklagde sørge for at feilene ble rettet, at innklagde dekket utgifter til utbedring, og at de manglende vinterdekkene ble sendt klageren kostnadsfritt.

Først to uker senere svarte innklagde at bilen ble solgt «som den er», uten garanti, og opplyste videre at bilen «nylig var EU-godkjent med ingen feil.»

Innklagdes tilbud om å kjøpe og oversende noen av de påviste defekte delene falt ikke i god jord, og klageren fremsatte nå krav om heving av kjøpet, med tilbakebetaling av kjøpesum og frakt. Hun anbefalte at en transporttjeneste ble kontaktet siden bilen ikke var kjørbar.

Mangelfull funksjon

FEIL PÅ FEIL: Verkstedsjekk avdekket en lang rekke feil med bilen. (ill.foto) Foto: iStock

I brevet viste klageren dessuten til følgende lite smigrende informasjon:

«I annonsen unndrar selger informasjon om at: - bilen er bruktimportert fra utlandet. - bilen har mangelfull funksjon på samtlige glødeplugger og gløderelé. - bilen må forventes å gjennomgå store reparasjoner vedrørende motor-/ injeksjons- og driftsrelaterte funksjoner.

Ikke «kjempefin» lakk

Selger opplyste derimot pr. telefon før kjøpet at: - bilen var uten feil og mangler, noe den helt åpenbart ikke er, siden den måtte på verksted så vidt en uke etter overtagelse, med påfølgende klare advarsler pga. risiko for motorskade, om å ikke bruke bilen før alle feilmeldingene er avklart. Bilen har gjennomført alle servicer: noe den ikke har, siden serviceheftet viser at de fire siste servicer ikke er utført - bilens lakk var "kjempefin": noe den ikke er, siden lakken bærer svært synlig preg av bruk, i tillegg til falming og direkte mangel på lakk, spesielt rundt håndtakene på dørene.»

Feil på feil på feil

Det ble også vedlagt rapport fra et verksted i Bodø etter gjennomgang av bilen, med følgende oversikt over mangler: -motorlampe lyser -skjev rattstilling, må ha 4-hjulskontroll -svak parkbrems v/side (mye rust ) -radio og el. antenne lever sitt eget liv, elektrisk feil - mangler 1 skiltlys -hengerkontakt virker ikke -el. speiljustering h/side virker ikke -defekt pusserblad bak -feil lysjustering/bilde begge sider foran -mangler godkjenningslapp frontbøyle? -bremser henger på v/bak -rusthull i ramme begge sider bak, kostbart å reparere, anbefales bytte av ramme -rust generelt, tectylbehandlet over rust -mye rust/hull i stigtrinnfester begge sider -rustskade bremserør bak + klamring -feil/ulyd i 4WD-nav v/side foran»

Vanskjøttet og dårlig vedlikeholdt

Klageren forklarte videre at bilen ikke har blitt benyttet, noe kilometerstanden viser. Hun opplyser at bilen ikke er kjørbar, og at den derfor er satt på et trygt sted. Videre at bilen er forsikret frem til kjøpet heves.

Etter dette anfører klageren at bilen er mangelfull, og hun krever heving av kjøpet. Klageren begrunner dette med at feilene er så mange og graverende at det sannsynligvis er tale om en bil som har vært vanskjøttet, dårlig vedlikeholdt og hardt kjørt over tid.

Klageren anfører at det foreligger et konstatert avvik mellom bilens faktiske tilstand og det som er avtalt og som hun har grunn til å forvente ut fra bilens alder, kilometerstand og pris. Klager viser til feil avdekket ved verkstedsundersøkelene, herunder feilkoder.

Ruster ikke så fort

IKKE SERVICE: Et problem som ble avdekket, var at de fire siste servicene ikke var gjort. (ill.foto) Foto: iStock

Klageren anfører at det er sannsynliggjort at bilen ble levert med omfattende mangler, og at det er mangler som må ha oppstått over tid, slik at hun ved det også har sannsynliggjort at innklagde var vel vitende om manglene på kjøpstidspunktet.

Klageren viser til at det ikke kan ha rustet hull i bilens ramme i løpet av første uken hun eide bilen. Videre at det heller ikke oppstår kollaps i innsprøytningssystemet helt uten videre, og at lyset i motorlampen indikerer at feilen er av en art som har vært der en stund.

Ville ikke blitt godkjent

Til det manglende samsvaret mellom hva som var blitt lovet, og hva som var den faktiske tilstanden, fremholdt klageren at innklagde hadde gitt uriktige opplysninger på telefon om at bilen var uten feil og mangler, og om at bilen hadde gjennomført alle servicer. Serviceheftet viste derimot at de fire siste servicene ikke var gjort.

Hun stilte seg også sterkt tvilende til at bilen nylig var EU-godkjent etter gjeldende regler, siden den hadde behov for firehjulskontroll og manglende lys. «Videre er bremser rustet i stykker, i tillegg til gjennomrustet ramme, som ikke ville blitt godkjent i en lovlig gjennomført EU-kontroll.»

Heving og tilbakebetaling

Forbrukerrådet fikk ingen svar på sine henvendelser til innklagde. Heller ikke fikk Forbrukerklageutvalget respons på sin oppfordring til innklagde om tilsvar. Dermed måtte utvalget behandle saken ut fra den informasjonen som forelå, og det gikk som det måtte gå.

Klageren fikk medhold i at det her forelå kjøpsrettslig mangel – og kjøpet ble hevet, med tilbakebetaling av kjøpesummen på 59.000 kroner. I tillegg ble klageren tilkjent erstatning for diverse verkstedutgifter med i alt 3.100 kroner.

Dette er saksgangen

Den vanlige gangen i klagesaker som gjelder bil, er at det starter med en klage til Forbrukerrådet eller Forbrukertilsynet. Dersom det ikke lykkes med å få en løsning på saken her, kan den havne i Forbrukerklageutvalget. Forbrukertilsynet kan hjelpe med utfylling av skjema til FKU, men klageren må selv signere, datere og sende inn skjemaet i posten.

Behandlingen i Forbrukerklageutvalget er gratis, og vedtak her er bindende dersom det ikke bringes inn for domstolene innen fire uker etter at vedtaket er forkynt. Dette betyr at det er enklere å få inn penger noen eventuelt skylder deg i en slik klagesak.

Ventetiden for å få en klagesak behandlet i Forbrukerklageutvalget er for tiden rundt to år.

Denne saken ble først publisert på Broom.no.