Det jobbes stadig med å gjøre elbiler mer effektive, slik at det kan hentes nye kilometere med rekkevidde.

Nå mener den tyske underleverandøren ZF at de har en løsning som skal kunne øke rekkevidden med opptil 15 prosent.

ZF er blant annet kjent for å produsere girkasser. Men de gjør andre ting, også. Denne gangen er det altså sikkerhetsbelter de har fokusert på.

Oppvarming av disse skal nemlig kunne gi betydelig energibesparelse.

Får ikke overskuddsvarme

Oppvarming av elbil krever mye energi. Mens biler med fossil motor kan bruke overskuddsvarme fra motoren til å varme opp kupéen, må elbilen hente energi fra batteripakken. Det går selvsagt ut over rekkevidden.

Varme i ratt og seter bidrar til at du kan bruke klimaanlegget litt mindre. Nå vil altså ZF at sikkerhetsbeltet skal varmes opp, også. Slik at du kan spare enda mer av strømmen på batteripakken.

Sikkerhetsbeltet med varmetråder er nesten ikke noe tykkere enn de uten.

En positiv bieffekt

En annen positiv bieffekt av dette, kan være at flere kaster vinterjakken, slik at man kan få det oppvarmede sikkerhetsbeltet nærmere kroppen.

Store jakker gjør det noen ganger vanskelig å få sikkerhetsbeltet til å sitte riktig. Forklaringen er at beltet skal være stramt, og sitte godt over hofte og skulder. Sitter bilbeltet for løst, vil det ta for lang tid før det fanger deg opp. Konsekvensene av det kan faktisk bli fatale.

Trygg Trafikk anbefaler derfor at man bør droppe vinterjakken, uansett.

Varmt umiddelbart

Varmetrådene i sikkerhetsbeltet til ZF er så tynne, at selve beltet nesten ikke er noe tykkere enn vanlig.

Ifølge ZF skal de oppnå en temperatur på 36-40 grader nesten umiddelbart. Tanken er at dette, kombinert med varme i setene, skal gjøre oppvarmingen av selve kupeen langt mindre prekær.

Denne besparelsen er det altså som skal gi opptil 15 prosent bedre rekkevidde.

Ikke klar

Foreløpig er dette bare et konsept som ZF har vist er mulig. Spørsmålet er om en – eller flere – av bilprodusentene vil bite på agnet.

I utgangspunktet høres ideen smart nok ut, i alle fall for de markedene som har skikkelig vinter.

