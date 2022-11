Sterke budsjett-reaksjoner: – Dette er en skikkelig nedtur

Statsbudsjettet for 2023 er akkurat lagt frem og inneholder flere dårlige nyheter for de som tenker å kjøpe bil etter nyttår.

Fra da kommer det en helt ny vektavgift på alle nye biler. Dessuten får elbilene for første gang moms. Det innføres på den delen av kjøpesummen som overstiger 500.000 kroner.

Nå har både NAF og Elbilforeningen kommet med sine første uttalelser rundt statsbudsjettet:

– Dette er å bondefange bilistene med høye avgifter. Her slipper ingen unna, sier Ingunn Handagard som er pressesjef i NAF.

Merkes på lommeboka

I tillegg til elbilmoms og vektavgift, peker hun på at det også blir økte bompenger for elbilene. Samtidig er det ingen lettelser for bensin- og dieselbileierne.

– Vanlige familier prøver å skjerme økonomien sin ved å gå over til elbil. Nå lukker politikerne det vinduet, akkurat i det elbil er i ferd med å bli den nye folkebilen, også i distriktene. Vektavgiften alene kommer til å utgjøre 20.000 - 25.000 kroner på en ny elbil. Det slår så klart inn i lommeboka på alle de som hadde planer om å kjøpe seg ny elbil i 2023, sier Handagard.

Regjeringen gjør ikke noe med avgiftene på bensin og diesel.

– Vi hadde ventet solide tiltak mot de høye energiprisene, som avgiftskutt eller direktestøtte, til bilistene som nå sliter, sier Handagard.

Full oversikt: Her er alle elbilene som blir dyrere

Full firmabilbeskatning

Generalsekretær Christina Bu i Elbilforeningen frykter at de nye avgiftene vil gjøre det vanskeligere å få flere til å bytte ut fossibilene sine.

─ Elbilforeningen har jobbet hardt for et annet utfall, men dette er en skikkelig nedtur. Det er ufattelig at de svekker alle elbilvirkemidlene på en gang, men ikke evner å fjerne skatterabattene på ladbare hybrider, sier Christina Bu.

I tillegg til toppmomsen, blir det også redusert miljørabatt i bom for elbilene – og full firmabilbeskatning.

Elbilforeningen: «Håpløst og ubrukelig»

Spesielt krevende

─ Framover må diskusjoner om elbilpolitikk handle mindre om avgifter på elbil, og mer om å kutte utslipp, sier en opprørt Bu.

Statsbudsjettet for 2023 blir gjeldende to år før målet om totalt utslippsfritt nybilsalg i 2025.

─ Dette elbilbudsjettet er spesielt krevende i den økonomiske situasjonen folk står i nå. Med et så dårlig resultat, frykter vi nå for at vi ikke når målet om bare nye nullutslippsbiler i 2025, sier Christina Bu.

LES MER: Alle biler blir dyrere – disse rammes hardest

Denne saken ble først publisert på Broom.no.