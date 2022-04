Dyrere nå enn da den var ny for 39 år siden

Sammen med VW Boble og Golf er Volvo 240 noe av det nærmeste vi kommer en ekte folkebil her i Norge.

Gjennom tre tiår var dette en av Norges mest solgte biler.

Trygg, traust og fornuftig – ikke rart at mange bilinteresserte mener 240 har blitt en del av den norske folkesjela. Mange av oss har vokst opp i baksetet på en 240. Lært å kjøre bak rattet i en 240 – og så kjøpt vår egen da førerkortet var i havn.

240 var i praksis en videreutvikling av Volvos 140-serie da den ble lansert som 1975-modell. Dette var en stor, tung og dyr bil - og i starten var det slett ikke noen bil for «folk flest». Volvoen ble elsket av mange familier for sitt store bagasjerom, både i sedan og stasjonsvogn. Bakseteplassen derimot er nesten påfallende liten til å være i en såpass stor bil.

Sedanutgaven var vanligste 240 modell, men man fikk Turbo som stasjonsvogn også.

Sedan var vanligst

Du fikk 240 både som to- og firedørs sedan. Todørs forsvant imidlertid ut allerede i 1984. I motsetning til dagens kjøpemønster, valgte de fleste 240-kundene sedan, i stedet for Herregårdsvogn som var betegnelsen på stasjonsvogna.

Fordelingen av de forskjellige var som følger: Todørs med 245.257 produserte eksemplarer, firedørs ble laget i 1.490.102 eksemplarer, mens stasjonsvogna endte på 962.264 produserte biler. Til sammen ble det produsert 2.686.055 eksemplarer av Volvo 240.

Bilen hadde i en årrekke et nesten unikt grep på norske nybilkjøpere. Deretter fulgte en lang periode som populær ungdomsbil. Nå har den for lengst fått klassiker-status.

Det har også gjort noe med prisene. Fine, rustfrie og originale eksemplarer har hatt en helt vill prisutvikling de siste årene. Det gjelder 240 generelt og Turbo-modellen spesielt.

Kostet 183.000 for 40 år siden

En titt i prislistene fra 1982, viser at en ny 240 Turbo var kostbar. Hele 183.000 kroner. En alminnelig 244 fikk man for 111.000 kroner. Vi snakker langt på vei dobbelt pris for turboen. Prisen gjorde sitt til at den forble et relativt sjeldent syn i trafikkbildet.

På de snart 40 årene som har gått, har det blitt ytterligere tynnere i bestanden, selv om del del biler også har blitt bruktimportert i takt med den økte interessen for modellen. Slikt gjør noe med prisene.

Denne Volvo 240 Turboen er til salgs nå. Prisen er over hva den kostet ny i 1983. Faksimile fra finn.no

Akkurat nå finnes det én Volvo 240 Turbo, som ser fin ut, til salgs i Norge. En sølvgrå 1983-modell, som selges av Classic Cars i Trøndelag. Den har blitt importert fra Spania, er omlakkert og leveres ferdig EU-godkjent og med nye dekk.

Se hele annonsen og alle bildene her:

Prisen på den er høyere nå, enn da den var ny for 39 år siden. Vi snakker 199.000 kroner. Og det er ikke den dyreste vi har sett.

Det er vanskelig å spå. Spesielt om framtiden, men vi tipper på en ytterligere prisstigning de nærmeste årene.

