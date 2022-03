Det er blitt mer og mer vanlig å bruke app i forbindelse med parkering. Den største aktøren i Norge på dette, er Easypark. De har avtale med en rekke av dem som tilbyr parkeringsplasser rundt omkring i Norge – og er også representert i ni andre land.

I utgangspunktet skjer det meste av seg selv. Du parkerer bilen, finner fram appen, forteller hvilken bil som skal parkeres og starter parkeringen. Fordelen med denne løsningen, er at du enkelt kan forlenge parkeringen om du blir forsinket. Du kan også avslutte den tidligere enn planlagt, og dermed betale mindre.

Men det viktig å dobbeltsjekke at du faktisk har gjort alt riktig.

Det har Brooms redaksjonssjef, Vegard Møller Johnsen, smertelig fått erfare.

Sendte klage

– Jeg var sikker på at jeg hadde gjort alt riktig da jeg parkerte utenfor togstasjonen i Drammen. Men da jeg kom tilbake, hadde jeg fått bot. Her må det være gjort en feil, tenkte jeg. Derfor sendte jeg en klage, forteller Broom-Vegard.

Klagen ble sendt til de som hadde utstedt boten – nemlig Park Nordic.

Etter et par uker kom svaret. Avskjed på grått papir.

Hele hendelsen ble tema i en av BroomPodden-episodene.

Invitert på besøk

– Det er lite som er så irriterende som en parkeringsbot. Så jeg blåste ut litt frustrasjon. Men så ble jeg kontaktet av Easypark. De inviterte meg opp for å se om vi kunne finne ut hva som faktisk hadde skjedd ...

På møtet ble det tydelig at det var snakk om en skylddeling.

– Jeg må si det var fascinerende å se hvor mye informasjon de kunne finne i forbindelse med min aktivitet på appen. Og det var da vi gikk gjennom hendelsesforløpet i detalj, at vi skjønte hvorfor det ble feil ...

Riktig mottaker - feil sted

Etter at bilen var parkert, kom det opp en liste over aktuelle parkeringsområder på appen. Parkeringsplassen ved stasjonen, der bilen sto, kom øverst.

– Men før jeg startet parkeringen, måtte jeg legge inn registreringsnummeret på testbilen jeg hadde. Da det var gjort, og jeg skulle aktivere parkeringen på nytt, hadde appen endret på rekkefølgen av aktuelle parkeringsplasser. Den som sto øverst første gangen, var ikke øverst, lenger. Men jeg valgte den øverste av gammel vane. I dette tilfellet var det en parkeringsplass noen hundre meter lenger bort, forklarer Broom-Vegard.

Tilfeldigvis tilhører også denne parkeringsplassen Park Nordic. Sånn sett gikk betalingen til riktig sted, uansett.

Men siden parkeringsvakten bare kunne se at bilen var parkert på et sted den ikke skulle stå, ble det bot, likevel.

Fikk tilbake pengene

– Det var interessant å faktisk gå gjennom hendelsesforløpet litt i detalj. Det forklarer jo hvorfor jeg tok feil. Jeg fikk vite at folk i gjennomsnitt bare bruker 18 sekunder på å starte parkeringen via appen. Man er jo mest opptatt av å komme seg videre. Men det er lurt å sette av noen ekstra sekunder til å forsikre seg om at alt er riktig. Jeg har lært meg at det er smart å dobbeltsjekke at man har lagt inn riktig parkeringsplass – med tilhørende kode – og ikke stole blindt på at appen finner den riktige for deg.

Det står et nummer på alle parkeringsautomatene som tilhører den aktuelle parkeringsplassen. Så lenge denne brukes, og man legger inn riktig registreringsnummer på bilen, går det greit.

Betalte tilbake boten

Easypark tar sin del av skylden for den uheldige episoden, og betaler tilbake det boten kostet.

– Det er litt rart at appen ikke automatisk foreslo riktig parkeringsplass, etter at det var skiftet registreringsnummer. Så det vil vi se litt nærmere på. Mange glemmer kanskje at vi ikke får noen penger fra parkeringsbøter. Vi er kun formidler av en tjeneste. For oss er det best om ingen får bøter, for det betyr at vårt system fungerer optimalt, forteller daglig leder i EasyPark, Stian Holst.

