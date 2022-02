– Vi har selvsagt forståelse for at man ønsker å ha det så komfortabelt som mulig på biltur. Men å legge beina på dashbordet er ikke noen god løsning, sier Jan Harry Svendsen som er rådgiver i NAF, i en pressemelding.

Problemet er i første rekke kollisjonsputen. Om det skjer en ulykke blåses kollisjonsputen opp med et voldsomt trykk og hastighet. Har man da beina på dashbordet vil dette føre til svært alvorlige skader.

– Kollisjonsputer er laget for å redde liv og for å redusere skadeomfanget, men om man har beina på dashbordet kan man risikere svært alvorlige skader om kollisjonsputen blåses opp. Beina skal være på gulvet når man sitter i passasjersetet, sier Svendsen.

Bilbeltet fungerer ikke



Ifølge NAF vil heller ikke bilbeltet fungere slik det skal dersom man har beina oppe på dashbordet.

– Moderne biler har avanserte systemer for sikkerhet. Beltestrammere, kollisjonsputer og til og med setene er alle konstruert slik at de skal jobbe sammen dersom ulykken er ute. Om man legger ryggen på passasjersetet bakover og hiver beina på dashbordet hindrer man korrekt funksjon av disse systemene. Det er farlig og kan i ytterste konsekvens føre til økt skadeomfang ved en ulykke, sier Svendsen.

NAF advarer også om å ha løse gjenstander oppe på dashbordet.

– En ting er at de kan hindre sikten og i tillegg også være forstyrrende for føreren, men gjenstander som ligger oppe på dashbordet kan også bli livsfarlige prosjektiler dersom kollisjonsputen utløses. Legg løse gjenstander i hanskerommet, i sidelommene på døren eller i bagasjerommet, råder NAF.

- Tenk på rattgrepet



NAF ber også vinterferiehungrige bilister til å tenke på korrekt rattgrep når du skal ut på langtur i de neste dagene. Ikke bare gir det økt kontroll over bilen og økt sikkerhet, men det er også viktig i forhold til kollisjonsputen som er integrert i rattet på alle moderne biler.

– Har man hånden hvilende på toppen av rattet vil den treffe sjåføren i ansiktet om kollisjonsputen skulle blåses opp. Mange har i tillegg ofte et ur på venstre hånd og det er ikke å vanskelig å tenke seg til hva resultatet blir dersom man treffes av sin egen arm og ur på denne måten.

– Kollisjonsputer redder mange liv hvert år og er et fantastisk bidrag til økt sikkerhet, men som alt annet krever også kollisjonsputene at man bruker dem korrekt og at man har respekt for de kreftene de representerer. Det er ikke vanskelig, men gjør man feil kan konsekvensene bli alvorlige, sier Svendsen.

Her er NAFs tips til korrekt sikring i bil: