Mareritt på jobb: Mekaniker vraket steindyr superbil

Noen ganger kan livet ta en brå vending.

Se for deg en vakker vinterdag i januar, bak rattet i en av tidenes mest legendariske Ferrari-modeller. Livet smiler.

Så skjer plutselig det utenkelige. Du drar av veien og vraker bilen. Drømmen har på få millisekunder snudd om til et grusomt mareritt.

Akkurat dette var dessverre nylig tilfellet i Baarn, ikke langt unna Amsterdam i Nederland. Og ulykken skjedde ikke med en hvilken som helst Ferrari-modell heller.

Det var én av 400 produserte Enzo Ferrari som havnet utenfor veien onsdag denne uken.

Mekaniker bak rattet

Ulykken skjedde på motorveien N221 i Baarn. Nøyaktig årsak er ikke kjent, men bilen skal ha sklidd av veien og truffet en trestubb, på høyre side bak.

Værforholdene var fuktige og relativt kjølig, med rundt tre varmegrader.

Som bildet under viser, har den helt spesielle Ferrari-modellen fått massive skader. Begge hjulene på høyre side er revet av, i tillegg til store skader på karosseriet. Airbagene har også blitt utløst.

Føreren av bilen skal ha sluppet unna hendelsen uten skader, men ble kjørt til sykehus for en helsesjekk.

Dette er bilen som ble vraket i Nederland denne uken. Foto: jeffrey_de_ruiter_photography / Instagram

I etterkant av ulykken, melder nå flere kilder at mannen bak rattet i Enzoen skal ha vært en mekaniker hos den lokale Ferrari-forhandleren i Hilversum.

Dessuten meldes det om at bilen var eid av en kunde. En dårlig dag på jobben, er det vel liten tvil om at dette ble, for mekanikeren.

Hva som skjer med bilen videre er usikkert, men det blir trolig vanskelig å få den godkjent igjen.

Verdt rundt 30 millioner

Enzo er en av de mest ikoniske modellene til Ferrari gjennom tidene.

Den er oppkalt etter grunnleggeren av Ferrari (Enzo Ferrari) og ble kun produsert i rundt 400 eksemplarer fra 2002-2004.

Det er slik man vil se en Ferrari Enzo: Dønn strøken. Foto: Broom

Bilen er i praksis uerstattelig, noe som også speiles i prisen. En Enzo er i dag verdt rundt 30 millioner kroner.

Selv om bilen ble lansert tilbake i 2002, leverer den fremdeles ytelser det står stor respekt av.

V12-motoren på 6 liter yter 660 hk og 657 Nm. Toppfarten er OVER 350 km/t, mens 0-100 km/t leveres på 3,65 sekunder.

Denne saken ble først publisert på Broom.no.