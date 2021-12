Camilla lader elbilen med egenprodusert strøm

Salget av nye elbiler er skyhøyt her i landet, og selv med tidvis svært høye strømpriser, er det mye å spare på driftskostnader, sammenlignet med fossile biler.

Spesielt gunstig blir det om man gjør som Camilla Malvine Eriksen og mannen i Nykirke ved Horten. Med solcellepaneler på hustaket produserer de egen strøm for lading av sin Tesla Model 3 - og litt til.

Strøm de ikke får brukt selv, blir solgt, og resultatet er svært så hyggelige strømregninger – de månedene de faktisk ender med å skulle betale noe i det hele tatt.

– Hva var det som fikk dere til å begynne med egen strømproduksjon med solceller?

– Dette valget falt naturlig etter at vi kjøpte elbil. Det å kunne produsere sitt eget «drivstoff», og samtidig være mindre avhengig av strømprisene tror jeg frister mange, sier Camilla Malvine Eriksen til Broom.

Hun kan fortelle at eksemplets makt er stor.

God kultur

Nå kan det være svært dyrt å lade elbil på hurtigladestasjoner. Dermed er det penger å spare på å lade hjemme i stedet.

– Ja, folk er positivt interesserte, og nå er det nærmest kø av andre som selv vil gjøre som oss. I dag er ikke dette med solceller særlig mystisk i det hele tatt. På nettet finner man all den informasjon man trenger for å komme i gang.

– Så er det også slik at det er lettere å komme i gang når man møter noen som allerede har gjort det, og vi har «solgt» idéen med masse entusiasme. Fremtiden er elektrisk, det er det ikke tvil om, og da bygger dette en god og positiv kultur, sier hun.

Mindre avhengig av strømprisene

– Ingen naboer som har kommet med fy-karakteristikker?

– Nei, absolutt ikke – her har det bare vært positivitet!

– Hva er de viktigste fordelene – og hva er mulige ulemper med solcelle-systemet?

– Den største fordelen er absolutt å være mindre avhengig av strømprisene. Ulempen må vel sies å være investeringen dette krever, sier hun videre.

De aller fleste elbil-eiere lader elbilen sin hjemme. I perioder med høye strømpriser kan dette oppleves dyrt – selv om det faktisk uansett er langt billigere enn å fylle bensin eller diesel på en fossil bil. Ekstra gunstig blir det selvsagt når man lager strøm selv.

Selge på dagen – kjøpe om kvelden

– Hva er de viktigste fordelene ved å kunne lade elbilen med egenprodusert strøm?

På taket dominerer solcellepaneler. Foto: Privat

– På dager med høy produksjon og lavt forbruk, lønner det seg å lade bilen på dagtid, om mulig. Dette gjelder for eksempel i helgene eller i ferien. Da får vi utnyttet all strømmen vi selv produserer. En annen måte å se på dette på, er å selge mest mulig strøm på dagtid, og kjøpe den tilbake på kvelden eller natten.

– Hvor mye strøm produserer dere - er dere selvforsynt?

– Anlegget er på 7,20 kWp, og den reelle strømproduksjonen er naturlig nok litt lavere. Benevnelsen kWp står for kilowattpeak. 3 kWp betyr at et solcelleanlegg med "full tilgjengelig solkraft" kan levere opptil 3.000 watt. Bruker du en hårføner på 2.000 watt (maks effekt), vil en ha 1.000 watt til overs..

– Investeringen for å bli helt selvforsynt i et gammelt hus er ikke lønnsom ennå. Dessuten vil det gjerne kreves flere ulike energitiltak, understreker hun.

Ikke lønnsomt ennå

Strømsentralen er ikke veldig plasskrevende. Foto: Privat

– Hvilken pris får dere for strømmen dere selger videre?

– Nå selger vi til spotpris. Tibber har en ordning der de 1.000 første kWh selges til kr. 1,00 pr. kWh. Etter det får man spotpris for strømmen.

­– Hva regner dere med at dere sparer i strømutgifter årlig med denne løsningen?

– Ofte lønner det seg å bruke så mye som mulig av strømmen man produserer selv. Da slipper man å betale nettleie og gebyrer. Dessuten går strømregningen i minus i månedene med høy produksjon og lavt forbruk.

Denne saken ble først publisert på Broom.no.