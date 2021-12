Holger er fortvilet: – Ingen vil kjøpe bilen min

Mange bilforhandlere melder om stor rift etter brukte dieselbiler. Ikke minst er det mange som vil ha SUV eller stasjonsvogn av nyere årgang, gjerne med automatgir.

Som Lars Wilhelm Hoff, daglig leder hos Bertel O. Steen Trøndelag, sa til Broom for kort tid siden: «– Vi hadde gjerne sett at vi fikk inn flere biler i innbytte. Spesielt brukte dieselbiler forsvinner ut like fort som vi får dem inn.

Det er ikke alle som deler denne opplevelsen. Det fikk vi bekreftet da denne mailen kom fra Holger Lockertsen i Stathelle:

«Er artikkelen kjøpt og betalt av bilbransjen?

Dere pøser på med artikler om at dieselbiler blir sugd vekk før de kommer i butikken, samtidig som mange av oss som selger nyere stasjonsvogn med diesel og automat ikke har en eneste interessert kjøper etter to måneder på Finn. Finns egen vurdering av bilen min er 204.000. Den ligger nå ute til 179.000. Null interesse,» forteller han.

Nå koker det på bruktmarkedet

Helt dødt

Lockertsen har også prøvd andre kanaler enn Finn:

«Nettbil mener i dag at jeg kan få 110.000 for bilen gjennom dem. Det er den samme prisen som jeg solgte den forrige bilen min for i 2015, og det var en 11 år gammel og litt rusten bensinbil med manuelt gir. I august vurderte Nettbil bilen min til en verdi på 209.000 kroner, og at jeg kunne få 170.000 gjennom dem i august. Men jeg kunne ikke selge bilen før ny bil var klar til levering...

Holger Lockertsens 2015-modell Mazda6 ser strøken ut, uten at det har hjulpet hittil. Foto: Privat Foto: broom

Ikke lett!

– Selv har jeg en Škoda Enyaq som har stått klar hos forhandler siden tidlig i oktober, men jeg får ikke hentet den fordi jeg ikke får solgt den gamle bilen. Jeg er ikke i tvil om at markedet var bra i første halvår og gjennom sommeren. Jeg fulgte med da også, siden jeg egentlig skulle få levert Škodaen I juli, men på grunn av chips-mangelen kom bilen ikke til landet før i oktober - og siden har markedet vært stein dødt for en 2015 Mazda6 diesel stasjonsvogn.

Nå kan det derfor se ut til at jeg må be om å bli løst fra nybilkontrakten siden jeg ikke får solgt den gamle bilen», skriver han.

Tyngdepunkt for elbiler

– For deg er det altså ikke lett å få solgt en fin brukt dieselbil med automatgir?

– Nei, lett er det langt fra å bli kvitt bilen, men litt merkelig likevel at det skal være så mye vanskeligere for meg enn for en forhandler, sier Holger Lockertsen til Broom.

– Jeg har et par teorier om hvorfor det er så vrient. Den ene er at vinteren er kommet, og dette er ingen god tid for salg av bruktbil. Ellers tenker jeg at det nok er lettere for en forhandler å selge bruktbil enn det er for meg. Dessuten regner jeg med at elbil-revolusjonen også er med på å gjøre det vanskeligere. Spesielt her i det sentrale østlandsområdet, som er et tyngdepunkt for elbilinteresse.

Skummelt? Nei, dette kan nok være riktig smart

Fortsatt til salgs

Det er jo litt derfor jeg selv vil kjøpe elbil – og jeg har et bilbruksmønster som passer som skreddersydd for en slik type bil. Som om ikke det er nok, har jeg også montert et solcelleanlegg som kan gi meg gratis elbillading, i hvert fall i perioden mars – september.

– Så du selger ikke Mazdaen fordi du er misfornøyd med den?

– Nei, på ingen måte! Jeg har kjørt Mazda6 i 17 år, og er kjempefornøyd med merket. Veldig bra biler, og uproblematisk bilhold med japansk kvalitet. Men nå er altså tiden kommet for elbil.

– Og din Mazda6 diesel stasjonsvogn med automatgir er fortsatt til salgs?

– Absolutt, den går for 179.000 kroner, ferdig registrert, slutter Holger Lockertsen.

