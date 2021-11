Skummelt? Nei – dette kan nok egentlig være ganske smart

Hvert år omsettes det nærmere en halv million bruktbiler i Norge. Mange av dem selges av privatpersoner, som gjerne ikke har veldig mye erfaring som bilselgere.

Og spennet er enormt: Fra nesten nye og dyre luksusbiler – til gamle «slitere» som kan være bare én EU-kontroll unna å havne hos en bilopphugger.

Men hvordan markedsfører man egentlig bilen sin best til de som måtte være interessert? Her er det mange kreative løsninger ute og går.

Brooms redaksjonssjef Vegard Møller Johnsen er en av dem som bruker mye tid på å holde seg oppdatert på bruktbilmarkedet. Og han legger merke til litt av hvert her.

Positivt? Eller styre unna?

I siste episode av podcasten BroomPodden, er ett av temaene noe du kan lese i ganske mange bruktbilannonser – nemlig ordet «pensjonistkjørt».

Så er spørsmålet: Er det egentlig positivt? Eller gir det grunn til å styre unna bilen?

– I de fleste tilfelle vil jeg si at det er et pluss. Pensjonister har jo generelt god tid til å passe på bilene sine. Mange steller svært godt med dem. Disse bilene har også i mange tilfeller lavere kilometerstand enn gjennomsnittet. Det er naturligvis positivt. Og så er det kanskje ikke så stor fare for at de er hardt kjørt, i alle fall sånn generelt sett, sier Møller Johnsen.

Subaru er merket med de eldste kjøperne i Norge. Her er det nok også gode muligheter for å finne noen pensjonistkjørte bruktbiler...

Mest mulig for pengene

– Kanskje snarere litt daukjørte?

– He he, i noen tilfeller er de kanskje det. Det er jo ikke alltid at dette er de mest spennende bilene heller. Men hvis du i hovedsak er ute etter en god bruksbil som gir deg mest mulig for pengene – da er pensjonistkjørte biler i mange tilfeller smarte kjøp.

– Det er også mitt inntrykk at de godt voksne ofte er de som er best på å overholde serviceintervaller og følge opp alt rundt dette. De husker den tiden man skiftet olje på bilen langt oftere i dag og er vant til at biler skal og bør ha vedlikehold. Det kan vi ikke si om alle andre bileiere, sier Møller Johnsen.

Men er alt bare fryd og gammen med pensjonistkjøre bruktbiler? Nei, naturligvis ikke.

