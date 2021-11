Vi befinner oss langt til sjøs, på vei til Danmark og Hirtshals. Selv om det er en god halvtime siden vi forlot land i Larvik, er det bare så vidt røykskyen har lagt seg på dekk.

Det er ikke utslippet fra Color Line sin Superspeed-båt vi snakker om, men eksosen fra 10 heftige sportsbiler, som fortsatt knitrer av varme.

– Jeg har alltid vært stor fan av Gumball 3000, et gigantisk og verdensomspennende billøp. Men dette koster flere hundre tusen å være med på, og du bør gjerne være en kjent profil i tillegg. Det blir nok med drømmen for de fleste, men så kom jeg på idéen i dusjen: Hva med å lage en litt mer folkelig, norsk utgave?

Her er årets Tyggegummi-klan på vei mot Danmark. Nå venter 500 kilometer dansk asfalt på 10 nyvaska sportsbiler.

Det forteller Håvard Melby, som er en hardbarka bilentusiast, og én av initiativtakerne til det som naturligvis måtte hete Tyggegummi 500. Altså en norsk utgave av Gumball 3000.

Umiddelbart suksess

– Aller først måtte jeg ringe den galeste vennen jeg kjenner, for å høre om han fikk tenning på idéen. Ikke helt overraskende gjorde han det.

– Helt klart! Her var det bare å gå all in, trykke opp gensere, T-skjorter og Tyggegummi-logo på bilene. Foreløpig er vi en kompisgjeng, de fleste fra Porsgrunn, som har rullet i gang de første turene, forteller Mats Clemmetsen, og legger til:

– Vi har valgt å satse litt på sosiale medier, for å dele billidenskapen vår videre. Her ble konseptet umiddelbart en suksess. Bare på to dager fikk vi over 2.500 følgere på Instagram, nå er tallet mangedoblet. Det er virkelig moro å se alt engasjementet – og at folk vil følge oss når vi er på tur.

500 kilometer i Danmark

Vi i Broom fikk kloa i en skikkelig amerikansk godbit: Nye Ford Mustang Mach-1. Med en diger V8-er på 5 liter, blir du fort vant med hyppige stopp på ulike danske bensinstasjoner.

Nå er også vi i Broom invitert med på Tyggegummi-tur. Denne gangen går ferden altså til Danmark og nærmere bestemt Aalborg. Akkurat som i Gumball 3000, er det lagt opp et tett program.

– Ja, i tillegg til å kjøre mye bil, via gjennomtenkte og underholdende ruter, skal vi gjøre mye annet også. Det sosiale er tross alt ekstremt viktig. Mellom slagene skal besøke alt fra en stor hestegård, yes du hørte riktig, til å kjøre litt gokart. Også blir det mange stopp underveis for bildetaking og mye mer, sier Håvard, som sammen med Mads leder an reisen.

Tallet 500 er heller ikke tilfeldig, sistnevnte forteller at vi skal kjøre 500 kilometer, rundt om i pannekakelandet.

Tok sjansen på å leie ut drømmebilen – ble knallsuksess

Dyre biler, men hardt arbeid

Det er Mads Clemmetsen (26) og Håvard Melby (25) som står bak Tyggegummi 500.

På denne turen er det en sammensveiset kompisgjeng som stiller med litt av en bilpark. Vi snakker alt fra helt nye BMW M3, til heftige Audi RS-modeller og Mercedes-AMG GT R.

– Selv om dette er biler som koster en god del, er det viktig å si at alle her har jobbet beinhardt for det. Det er dette vi har drømt om helt siden vi syklet forbi bilbutikker i oppveksten. Med mye jobbing og harde prioriteringer, løser det meste seg til sutt, smiler Håvard – som selv kjører en svart Audi RS 3.

– Et godt eksempel på akkurat det, er en annen kompis av oss fra Porsgrunn. Han valgte å flytte hjem igjen, for å spare penger, og dermed oppfylle bildrømmen, legger Mads til.

26-åringen kjører forresten den raskeste bilen i følge: En Solarbeam Mercedes-AMG GT R.

– Den er helt vill! Med 585 hk og 700 Nm på dansk motorveistandard er det vanskelig å holde seg i skinnet. Men det må vi bare gjøre, særlig med tanke på de nye reglene her.

Mads sikter til at dansk politi nå har myndighet til å regelrett konfiskere bilen din, dersom du blir tatt for råkjøring.

Nordmann råkjørte i Danmark – superbilen ble beslaglagt

Hylles av trivelige dansker

Med unntak av den gule Mustangen, er det tysk premium som dominerer. I front finner vi en hissig Audi RS 5.

Gjennom trange gater i Aalborg er det nesten litt magisk å se rekken av de 10 sportsbilene, som er med på årets Tyggegummi-tur.

Engasjementet blant trivelige dansker er det heller ikke å si noe på. Her er det store smil og tomler opp. Noen blir så ivrige, at det nesten føles som en hyllest.

– Det er rett og slett et kick. Særlig når man ligger fremst i rekken og ser alle bilene i speilet. Å høre brølet fra alle i akselerasjonsfeltet på motorveien, er like barnslig og moro hver gang, smiler Mads bak rattet i sin knall gule AMG GT R.

AMG GT R på bane: Bli med på test i nesten 300 km/t!

Sikter høyere

– Har dere lagt noen andre spennende planer fremover?

På kvelden samles Tyggis-gutta. Det går gjerne i bilprat her også.

– Absolutt. Vi er allerede i gang med planleggingen av en Europatur neste sommer. Vi tenker å klinke til med Frankrike og kjøring i Alpene. Nå i vinter blir det helt sikkert en tur til fjells også. Men før det, skal vi nyte den siste dagen her i Aalborg, avslutter Håvard.

– Forresten. Vi har planer om å få til en drive out til våren, her kan alle som vil henge seg på. Så det gleder vi oss veldig til.

– Blir det en Tyggegummi 3000-tur også etterhvert?

– God idé, det må vi få til!

Denne saken ble først publisert på Broom.no.