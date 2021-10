De siste par årene har vi måttet lære oss navnet på flere nye bilmerker, primært fra Kina.

Nio er et av disse. De åpner sin første butikk midt på Karl Johans gate i Oslo i disse dager. Skjønt bilbutikk er ikke riktig ord her. Nio går sine egne veier og kaller det for Nio House – fordi dette er mer enn en butikk. Her finnes det, foruten biler, også bibliotek, kafé, lekerom, kundelounge og så videre.

Men også elbilen Nio ES8, som er første modell ut fra merket, skiller seg ut fra alle konkurrentene.

Blant annet ved at man kan få byttet hele batteripakken, fremfor å lade den. Det i løpet av tre minutter. Innen utgangen av 2022 vil Nio ha hele 20 såkalte swap-stasjoner for batteribytte, plassert gunstig i forhold til der hvor folk flest ferdes. Ingen andre tilbyr dette.

Elektriske Nio ES8 kan kjøpes uten batterier. De kan man leie. Foto: Nio

Med – og uten batterier

Men det stopper ikke der. Nio har flere annerledes-nyheter på gang. Du kan nemlig kjøpe bilen UTEN batteripakke og dermed spare nesten 100.000 kroner.

Kjøper man en ES8 med batteripakke er prisen fra 609.000 kroner. Kjøper man den uten, får man den fra 519.000 kroner.

Selvfølgelig er en elbil uten batteripakke per definisjon ubrukelig. Nyheten og det som skiller Nio fra andre her, er at man leier batteripakken. Det koster fra 1.499 kroner i måneden, avhengig av størrelsen på batteripakken.

– Jeg synes dette høres ut som en veldig spennende løsning.

Det sier Ståle Frydenlund, som er seniorrådgiver og testansvarlig i Elbilforeningen.

Nio viser en spennende løsning med muligheten for å kjøpe elbil uten batterier, sier Ståle Frydenlund i Norsk Elbilforening.

– Ikke minst gir prisoversikten et godt innblikk i den reelle prisen på Nios batteripakker. Men ordningen gir også spørsmål som vi ennå ikke har definitive svar på. Ett av dem gjelder veksling mellom flere ulike batteristørrelser. Da er det avgjørende at typegodkjenningen gir rom for dette, men slik jeg tolker Nio skal dette være på plass, sier Frydenlund.

På bruktmarkedet om noen år

– En annen ting er hva dette kan gjøre med bruktbilprisene når bilene skal selges igjen. Hvordan vil markedet stille seg til brukt elbil uten batteri, men med en løpende leieavtale? På samme måte er det umulig å spå om en bil med «kjøpt» batteri vil holde seg bedre i pris. Fasiten må tiden vise.

Man han mener at det definitivt også er noen fordeler her.

– Ja, absolutt. For de kundene som måtte slite med batteri-skepsis må jo dette være genialt. Det samme om det kommer ny og enda bedre batteriteknologi på litt sikt. Her er det jo produsenten som er eier og ansvarlig for batteriene. Det er én ting mindre å tenke på for forbrukeren.

Finn ut hva som passer for deg

Han mener også at det kan være en god «deal» å kjøpe elbil uten batteri, selv om det så langt er nytt og uprøvd på det norske markedet.

– Jeg tror nok at en høy andel av Nios biler kan komme til å bli solgt uten batteri. Med den prisedifferansen med og uten batteri kan man jo ha bilen en god stund før man går «break even». Men her, som i de fleste andre tilfeller, anbefaler jeg at man setter seg ned med kalkulatoren og finregner litt selv. Ikke minst med tanke på hvor lenge man tenker å ha bilen, det kan være avgjørende her, avslutter Frydenlund.

Saken ble først publisert hos Broom.no