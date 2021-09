Tesla-eier kjørte dobbelt så fort som fartsgrensen på E6

Mye krefter og voldsom akselerasjon er noe av det som kjennetegner Teslas biler. Det er noe mange av eierne setter pris på.

Men noen ganger blir fristelsen til å gi gass tydelig litt for stor. Som for Tesla-eieren som tidligere i år ble målt til en gjennomsnittsfart på hele 160 km/t, nord for Nøstvettunnelen i Follo.

Fartsgrensen på stedet er 80 km/t. Og det gikk nok kjapt opp for sjåføren at dette hadde gått altfor fort, da blålysene kom på bak ham. Råkjøringen ble nemlig målt av en UP-patrulje som også var ute på E6 denne dagen.

Nå har mannen vært i retten og avlagt en uforbeholden tilståelse.

– Hastighetsoverskridelsen var betydelig. Selv om det ikke medførte konkrete farer, vil det alltid være risiko forbundet med slik hastighet. Det er lagt til grunn at det var gode kjøreforhold, skriver dommeren I Follo og Nordre Østfold tingrett , ifølge Østlandets Blad som først skrev om saken.

Må avlegge førerprøve på nytt

Nå blir det lenge til føreren kan sette seg bak rattet igjen. Han ble fradømt retten til å kjøre bil i 25 måneder, dessuten fikk han 26 dagers fengsel. Mannen fra Follo tok betenkningstid da han fikk dommen.

Forsvareren forsøkte å få redusert tiden uten førerkort, men her er nåløyet svært trangt. Hensynet til trafikksikkerhet og likebehandling veier generelt tungt, det gjorde det også i denne saken.

For å få tilbake førerkortet, må mannen også avlegge førerprøven på nytt.

Ryker på 116 km/t

I 80-soner som på denne strekningen, ryker lappen hvis du blir målt til 116 km/t eller mer. Ikke overraskende skal det mindre til der fartsgrensen er lav. I 60-soner og under, mister du førerkortet hvis du blir stoppet i 26 km/t eller mer, over fartsgrensen.

Dette er grensene for å miste førerkortet: 30-sone: 56 km/t 40-sone: 66 km/t 50-sone: 76 km/t 60-sone: 86 km/t 70-sone: 106 km/t 80-sone: 116 km/t 90-sone: 126 km/t 100-sone: 141 km/t 110-sone: 151 km/t

Dette øker til 36 km/t i 70- og 80- og 90-sonene, mens tallet er på 41 km/t i hastigheter over dette.

Utgangspunktet her er at målt hastighet er foretatt av kjøretøy på tørr veibane i dagslys, på rett vegstrekning uten kryss eller fotgjengerfelt og uten at det foreligger omstendigheter som bør tillegges skjerpende vekt.

Minste straff: Tre måneder

Ved skjerpende omstendigheter, for eksempel dårlig sikt eller vanskelige kjøreforhold for øvrig, kan tap av førerett fastsettes for mindre hastighetsoverskridelser.

Den korteste perioden du kan miste førerkortet for er tre måneder. I motsatt ende: Hvis du virkelig har tråkket hardt på gassen (eller det er andre skjerpende forhold), risikerer du måtte være uten førerkort i over 36 måneder.

Artikkelen ble først publisert på Broom.no