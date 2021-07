Bilbeltet er kjempeviktig – men mange bruker det feil

Nå er det rekordstor utfart på norske veier. Norgesferie for de fleste av oss betyr også biltur.

Nesten alle bruker bilbelte, men mange innrømmer feilbruk, viser en ny undersøkelse.

Riktig bruk av bilbeltet kan bety forskjellen på liv og død på veiene i sommer, understreker Volvo og Trygg Trafikk.

Ifølge Statens vegvesen var det 71 personer som omkom i bil i Norge i 2019. Av disse var det 37 prosent som ikke brukte bilbelte eller var feilsikret da ulykken inntraff. Riktig bruk av bilbelte reduserer faren for å bli drept med 40-50 prosent for fører og forsetepassasjer.

– Hvis ikke beltet er festet riktig i det kollisjonen inntreffer, kan det føre til alvorlige skader og i verste fall døden, sier Christoffer Solstad Steen, senior kommunikasjonsrådgiver i Trygg Trafikk.

Ifølge en fersk undersøkelse utført av Kantar på oppdrag fra Volvo Cars og Trygg Trafikk, oppgir mer enn 9 av 10 nordmenn at de bruker bilbelte. Undersøkelsen indikerer likevel at det er mange nordmenn som ikke bruker beltet riktig. Sammen med Volvo setter Trygg Trafikk derfor ekstra fokus på å få bilistene til å bruke bilbeltet riktig i sommer.

Enkel huskeregel

Undersøkelsen viser eksempelvis at 40 prosent sjelden eller aldri tar av yttertøy før de tar på beltet, og at 25 prosent sjelden eller aldri strammer beltet over hoftekammen. En tidligere brukerundersøkelse, utført globalt av Volvo i 2019, viste at nesten 40 prosent hadde beltet feil plassert på skulderen.

– Vi har laget en enkel huskeregel om riktig beltebruk: Sikkerhetsbeltet skal være tett på kroppen, lavt på hoften og midt på skulderen. Det er livsviktig å bruke beltet riktig, sier Erik Trosby, kommunikasjonssjef i Volvo Car Norway.

Disse illustrasjonene viser hvordan bilbeltet brukes korrekt.

Han får støtte av Lotta Jacobsson, professor ved Chalmers University of Technology og Senior Technical Leader Safety i Volvo Cars.

– Dersom sikkerhetsbeltet ikke sitter riktig på kroppen, beskytter det heller ikke brukeren slik det skal. Vi ønsker å gjøre folk oppmerksomme på viktigheten av god beltetilpasning og ser av forskningen vår at det redder liv, sier Jacobsson.

NAF: Mye kø, venting og irritasjon i sommer

Kjemper for riktig beltebruk

Det er vanskelig å avgjøre om de omkomne i trafikken ville overlevd hvis de hadde brukt bilbelte eller om det var festet riktig, men riktig bruk av belte reduserer faren for å bli drept med 40-50 prosent for fører og forsetepassasjer.

– Kampen om å få folk til å bruke bilbelte er i stor grad vunnet, takket være tekniske løsninger i bilene, politikontroller og informasjonsarbeid gjennom mange år. Men kampen om å få folk til å bruke beltet riktig gjenstår i stor grad, sier Solstad Steen.

Fakta om riktig bruk av bilbeltet: Beltet skal ligge tett inntil kroppen. Ta derfor av yttertøy hvis nødvendig.

Det skal ikke være vridd eller løst, men sitte stramt og tett

Sørg for at den nedre delen ligger helt nede ved begge hoftekammer, og følger hoften langs kroppen. Beltet skal ikke være oppe på magen.

Beltet skal sitte midt på skulderen, nært til halsen. Mange har beltet for langt ut på skulderen. Da kan beltet skli av skulderen ved en kollisjon.

Det moderne, trepunkts sikkerhetsbeltet ble laget av sikkerhetsingeniøren Nils Bohlin i Volvo i 1959. Kort tid etter oppfinnelsen frigjorde Volvo Cars patentet, slik at andre bilprodusenter fritt kunne ta det i bruk.

– Oppfinnelsen av bilbeltet er sannsynligvis det viktigste som har skjedd innen bilsikkerhet noen gang, men arbeidet er på ingen måte ferdig. Vi prøver fortsatt å forstå mer om bruk av sikkerhetsbelte og beltetilpasning for mennesker i alle former, størrelser og aldre, fordi vi vil forbedre det ytterligere og gjør bilene så sikre som mulig, sier Trosby.

Nei - noen ganger bør du ikke bruke mobilen

Får støtte av kjente ansikter

I disse dager lanseres en ny kampanje på sosiale medier, den frontes av blant andre influenser Vegard Harm, komiker Nora Angeltveit og TikTok-profilen Oskar Westerlin. Volvo tror også at særlig ungdom og barn trenger å vite mer om riktig bruk av bilbelte.

– Vi ønsker også å nå ut til de yngste i befolkningen. Det er viktig at man får gode bilbeltevaner fra ung alder og at både voksne og barn kjenner til riktig beltebruk, sier Trosby helt til slutt.

Les også: Denne Volvoen finnes det bare én av – nå er den til salgs

Denne artikkelen er først publisert hos broom.no.