Denne bilen får du aldri maken til

Det er alltid litt skummelt å påstå at noe er først, størst eller dyrest. Men her skal vi ha våre ord i god behold.

For bilen du ser på disse bildene var verdens dyreste bil tilbake i 2019 da den ble solgt. Så er det da heller ikke noen hvilken som helst bil det er snakk om. Dette er en Bugatti La Voiture Norire.

Som man kanskje kan forstå av navnet på bilen, er bilmerket fransk. Det er både et gammelt og ærverdig bilmerke med mange legendariske og ikke minst svært eksklusive biler i modelpaletten. Siden oppstarten til merket tilbake i 1909.

Fra 1998 har Bugatti vært en del av Volkswagen-gruppen.

Navnet La Voiture Norire høres kanskje eksotisk ut, men det betyr rett og slett: Den sorte bil. Litt fritt oversatt.

Bilen skal vøre en hyllest til en annen legendarisk Bugatti-modell. Nemlig den vakre Type 57 SC Atlantic som ble produsert i noen få eksemplarer helt på slutten av 30-tallet. Visst går det an å se noen designlikheter, selv om forskjellene er større. Blant annet har den nye samme farge på skinninteriøret, nemlig Havana Brown.

Bugatti La Voiture Noire er en hyllest til ikonet Type 57 Atlantic.

Lynrask ...

Bilen ble første gang vist under en bilmesse i 2019, da som et uferdig karosseri og drevet ev en bitteliten elmotor. Rett og slett for å få flyttet bilen rundt. Uferdig og uten skikkelig motor til tross – bilen ble solgt. Nå, mer enn to år senere er den ferdigbygget, og kjøperen kan stolt parkere den sorte supersportsbilen i oppkjørselen.

Og om du skulle være det minste i tvil, den puslete elmotoren som bilen ble vist med, er borte. Ikke bare det. Den er erstattet av et beist av en maskin på hele 16 sylindre, med et volum på 8 liter og med fire turboer, seks grove eksosrør og en effekt på oppunder 1.600 (!) hestekrefter.

0-100 km/t går unna på drøyt 2 sekunder og toppfarten skal være på vanvittige 400 km/t.

Les også: Blir en av de mest spesielle bilene du kan kjøpe i Norge

Steindyr

For å oppnå dette må hver eneste del bestå Bugattis tøffe test- og kvalitetsprosedyrer. Dette inkluderer omfattende simuleringer etterfulgt av testing i vindtunnelen, i testbenker, og deretter på testbaner for å bevise at de holder mål. Intet er overlatt til tilfeldighetene. Ryktene sier rundt 65.000 beinharde testtimer.

Det kan også synes spesielt med tanke på at La Voiture Noire skal produseres i kun ett eneste eksemplar. Her hjelper det altså ikke å ha madrassen full av penger. Det er én og det forblir én bil.

Det sier selvfølgelig også noe om hvorfor prisen blir såpass høy. For her er det snakk om rundt 164 millioner kroner. Selvfølgelig før norske avgifter og moms.

Bugatti vil ikke si noe om hvem kjøperen er. Bare at det er en entusiast av bilmerket. Nå har en ny Rolls-Royce tatt over den stafettpinnen som verdens dyreste bil, men den skal lages i flere eksemplarer, i alle fall tre. Bugattien vil aldri noen få maken til.

(Artikkelen ble først publisert på Broom.no)

Les også: Tusenvis av nordmenn skal kjøpe disse luksus-SUV-ene