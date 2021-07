Bekrefter: Skal selge bensin- og dieselbiler i minst 12 år til

I tråd med stadig strengere utslippskrav fra EU, blir bilprodusentene nødt til å eskalere den elektriske satsningen.

Samtidig jobber mange hardt for å effektivisere og kutte utslippene på dagens bensin- og dieselmotorer.

Forrige uke skrev vi i Broom at Audis toppsjef bekrefter at selskapet etter 2030 kun skal tilby helelektriske modeller.

Nå går også søstermerke og bilgigant Volkswagen ut med sitt mål: Mellom 2033 og 2035, skal selskapet stanse salget av fossilmotorer, men det gjelder kun i Europa.

Det vil med andre ord si at vi i det europeiske markedet kan kjøpe en ny VW med fossilmotor i minst 12 år til.

Golf GTI er en ikonisk VW-modell. Dette er nyeste generasjon med en 2-liters bensinturbo på 245 hk.

C02-nøytral innen 2050

Til tyske Merkur, sier Volkswagen-topp Klaus Zellmer, at utfasingen av fossilmotorer vil skje i Europa først. Så vil USA og Kina følge etter, noe senere.

– I Sør-Amerika og Afrika vil det ta mye lenger tid, fordi de politiske rammene og infrastrukturforholdene fortsatt mangler der, legger han til.

Innen 2050 skal hele Volkswagens bilflåte være CO2-nøytral.

Klaus Zellmer sier at det vil ta mye lenger tid å fase ut bensin- og dieselbilen i Sør-Amerika og Afrika Foto: Volkswagen

– EU fører til økt elbil-produksjon

Hjemme i Norge, er det el-SUVen ID.4 som topper VW-salget akkurat nå. Møller Mobility Group, som er importør av blant annet Volkswagen til Norge, har en klar ambisjon om ytterligere å styrke sin elektriske posisjon i årene fremover.

I første tertial i år, var 70 prosent av Møllers personbil-salg elektrisk.

– Rammebetingelsene for elektriske biler i Norge og EU er viktige premisser for Møller Mobility Group. Konsernet forventer at EUs utslippsmål fortsatt vil føre til økt produksjon av elektriske biler. Dagens avgiftssystem i Norge bidrar positivt til markedsveksten for nye og brukte elektriske biler. Vi skal fortsette å være en aktiv pådriver for at en stadig større andel av bilparken blir utslippsfri, sier konsernsjef Petter Hellman i Møller Mobility Group.

