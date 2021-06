Knut Arne ville bare følge reglene – men endte med problemer

Benny Christensen er Brooms bilekspert. I "Spør Benny"-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Her er et av spørsmålene fra siste nettmøte:

Hei Benny. Jeg kjøpte et sykkelstativ til å feste på tilhengerkula på bilen. Fikk beskjed fra butikk at jeg måtte ha et reflekterende skilt på stativet, da det dekket originalskilt på bilen.

Jeg gikk inn på "min side" hos Statens vegvesen og bestilte skilt bak til begge mine biler som kan ha dette sykkelstativet.

Jeg måtte betale ved bestilling og det ble gjort. Jeg bestilte videre time for uthenting av skiltene. Så startet problemene. Jeg fikk beskjed at de gamle måtte leveres inn for å få nye. I tillegg er det ikke lov å ha tre stk. skilt til bilen. Jeg sa jeg kunne tape på en plate utenpå bakre skilt på bil, men nei da, det var heller ikke lov. Da må jeg få refundert utlegget, mente jeg? Men det gikk heller ikke, ettersom de nye skiltene var laget ferdig.

Er dette riktig? Mvh Knut Arne

Benny svarer:

Huff da. Jeg forstår godt din frustrasjon rundt dette. Her har du lagt ned en betydelig jobb og handlet i den aller beste tro – og så blir det bare surr og ekstra utgifter av det hele.

Spørsmålet ditt er i alle høyeste grad aktuelt. Mange skal på bilferie med sykler, enten på taket eller bak på bilen i år igjen. Derfor deler vi dine erfaringer, så ikke andre går i samme «fella». Mange ville nemlig gjort akkurat det samme som deg. Det er både forståelig og naturlig at om man trenger ett ekstra bilskilt – ja, så bestiller man ett. Slik du gjorde.

Men det er dessverre ikke slik det fungerer. Det du har fått opplyst fra Statens vegvesen er korrekt. Du kan ikke ha mer en to skilter til bilene dine. Om man bestiller nytt, som følge av skader eller lignende, må det gamle leveres inn.

Samtidig er reglene klare: Om man skjuler baklysene og nummerskiltet med stativ og sykler, plikter man å henge på en lysbjelke med baklys, blinklys, bremselys og refleks, samt bilens kjennemerke.

Kan lage selv

Samtidig står det på vegvesen.no: Du kan ikke bestille ekstra skilt til sykkelstativ. Skal du kjøre med sykkelstativ hvor skiltet på bilen dekkes, må registreringsnummeret være godt synlig på annen måte. Du må sørge for at bilens registreringsnummer vises i sort, på en holdbar plate. Platen må være hvit eller aluminiumsfarget.

Hva gjør man da? Jo – det er ikke så vanskelig. Man kan lage dette selv, eller bestille fra et firma som kan fikse fine og «proffe» skilter for deg. Jeg har sett noen hjemmelagde varianter lagd av papp og med dårlig kulepenn. De tåler neppe en regnskur og holder neppe mål om man blir stoppet i en kontroll.

Et kjapt Googlesøk på « skilt og sykkelstativ » vil resultere i mange treff til ulike leverandører. Prisene er heller ikke noe å bli skremt av.

For å svare konkret på spørsmålet ditt. Ja, Statens vegvesen har rett og har nok jussen på sin side i denne saken. Når det er sagt, virker det som du ikke har fått god nok eller riktig informasjon der du kjøpe sykkelstativet, eller hos Statens vegvesen. Det er fortsatt lov å yte litt ekstraservice – og ikke bare slå hånda av kunden fordi man har rett selv.

Mitt råd er; Bestill deg skilter fra en dem som driver med dette, legg den kjedelige historien bak deg og nyt heller sommer, bil- og sykkelturer!

Jeg skal selv på bilferie med sykler på hengerfestet i sommer. Jo da, jeg har ordnet meg skilt. God sommer!

Les også: Har du levert bilen i innbytte? Da kan du sove godt om natten

Denne saken ble først publisert på Broom.no.