Gunnar trengte reservehjul – fikk sjokk av prisen

J eg har en Subaru Impreza og er veldig godt fornøyd med bilen. I hvert fall til her om dagen, da jeg punkterte.

Dessverre er det ikke reservehjul med, men et reparasjonssett, som må være noe fanden konstruerte en gang han var i dårlig humør. Jeg måtte få en bekjent til å kjøre hjem for å hente et vinterhjul slik at jeg kom hjem. Det var tre mil fra hjemme.

Jeg tenkte at jeg kjøper et smalt reservehjul og kontaktet Subaru, og fikk da opplyst at prisen var... Hold deg fast: Mellom 5.000 og 6.000 kroner (ja du leste rett ...) Jeg prøvde å få tak i et uorginalt, men fant ikke noe. Nå var jeg heldig, da en venn tilfeldigvis hadde et reservehjul stående. Spørsmålet er som følger: Bør ikke en bilimportør sørge for at en så enkel ting som reservehjul ikke har så urimelige priser at en kunne tro at det var et eller annet politisk bilhaterparti som hadde bestemt prisene? Mvh. Gunnar

Benny svarer:

Hei Gunnar! Det å punktere er ikke noe vi gjør så veldig ofte lengre, men det passer alltid svært dårlig de få gangene vi gjør det. Det at man ikke enkelt kan jekke opp bilen, hive på et reservehjul og kjørte videre etter 15 minutter gjør heller ikke saken noen bedre.

Nyere biler har, som du allerede har erfart, veldig ofte ikke reservehjul. Ikke en gang et smalt nødhjul. Men kun et reparasjons-kit som i beste fall kan fungere ved små lekkasjer.

En kompis av meg driver i dekk-bransjen og han har vel omtrent samme syn på disse kitene som det du har. Ifølge ham er det er svært sjelden de fungerer etter hensikten. Det ender visstnok som regel med klin, søl og frustrasjon …

Ofte er veihjelp det som må til, da med inntauing til nærmeste verksted. Er det da kveld eller helg, skal det ikke mye fantasi til for å forstå at planer må snus om på – og at den gamle regla om at ting tar tid, fortsatt gjelder. Dette er faktisk noe man bør tenke litt over nå, rett før sommerferien.

Slike reparasjonssett erstatter reservehjulet. De består av en liten luftkompressor og «guffe» som skal tette lekkasjen i dekket. Det fungerer ikke alltid like godt. Illustrasjonsbilde. Foto: broom

Grunnene til at det er slik er nok flere. Som nevnt punkterer vi ikke ofte. I andre land med bedre veistandard enn i Norge, enda sjeldnere.

Vekt, plass og pris er andre viktige grunner for bilprodusentene, til å droppe reservehjulet. Man kan tilby billigere bil, med større bagasjeplass. I kampen mot vekten sparer man også noen kilo, noe som igjen gir (helt marginalt riktignok …) lavere forbruk / utslipp og dermed også lavere avgifter her i Norge, og dermed et lite konkurransefortrinn.

Smale hjul



Når det gjelder prisen på et nytt, smalt reservehjul deler jeg din mening om at den var i overkant stiv. Uten at jeg akkurat vet, så antar jeg at dette har sammenheng med at disse smale hjulene med spesialdekk og lette felger ikke akkurat er storskalaproduksjon. Det er nok tvert imot komponenter som produseres i små serier, med dertil høye priser i forhold til storskalaproduksjon. Samt at «noen» henter ut en god slant med fortjeneste her også.

Men godt du fikk tak i et reservehjul, i alle fall. Så får vi satse på at du ikke får bruk for det med det aller første. Men om du skulle punktere på nytt, er du i alle fall kjapt på veien igjen nå.

God sommer til både deg og Subaruen!

