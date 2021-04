Kundene går skikkelig mot strømmen – selger som aldri før

Autocenteret Fjeldstad i Holmestrand har drevet med bilsalg siden 1981. De har ikke noe som så mye som minner om en elbil i utstillingshallene sine. Likevel går salget bedre enn noen gang. Akkurat det er ganske unikt.

Bilen de har spesialisert seg på heter Mercedes-Benz G-Klasse. En diger offroader – med enten bensin- eller dieselmotor.

G-Klasse, som også kalles G-wagen og Geländewagen, er et bilikon. Den har vært med oss siden 1979 – og var mer eller mindre helt lik fram til den ble erstattet av generasjon nummer to i 2018.

Her kan du lese mer om historien bak G-Klasse

Opptil 800 hk

Og mens resten av bilbransjen legger innsats i å elektrifisere, er det fortsatt kun diesel- og bensinmotorer som gjelder på denne modellen.

Alle variantene av G-Klasse har kraftige motorer. De aller råeste er signert AMG. Toppmodellen, G 63 AMG, har 585 hk! Prisene blir fort 2,5-2,7 millioner kroner.

For de som synes det blir for puslete, og det finnes noen av dem, tilbyr Autocenteret Fjeldstad tuning fra Brabus. Da kan du få opptil 800 hk!

Da begynner det virkelig å lukte svidd.

Her kan du lese mer om Brabus-satsningen

Verdens største lager

Den "lille" forhandleren i Holmestrand er faktisk blant de største i verden. Her finner du også trolig den største samlingen av G-Klasser noe sted på kloden.

– Vi har stort sett alltid 50-60 G-wagen på lager, forteller salgssjef Mari Fjeldstad.

Et 2020 som ble minnerikt på mange måter, ble også et merkeår for Autocenteret Fjeldstad. Omsetningen bikket 160 millioner kroner – og totalt ble det solgt rundt 140 biler (både nye og brukte).

– Vi slo alle rekorder, forteller en fornøyd salgssjef. 2021 har også startet bra. Vi merker at stadig flere får opp øynene for den nye modellen. Planen er å gjennomføre noen morsomme samlinger med kundene i år, nå som vi snart endelig kan møtes, igjen.

Autocenteret Fjeldstad ble dessuten nylig kåret til «Dealer of the Year» og «Premium Dealer» i 2020 av Brabus.

Autocenteret Fjeldstad AS i Holmestrand er en familiebedrift. Bjørn Egil Fjeldstad startet butikken sammen med Hans Klausen i 1981. Nå er døtrene til Bjørn Egil med på laget: Salgssjef Mari Fjeldstad (t.v.) og markedssjef, Trine Fjeldstad. Foto: broom

– Har gledet meg

Terle Melnæs er en av kundene. Han plukker opp den nye firmabilen samme dag som Broom er på besøk. En sort G 350 D står klar. Betegnelsen avslører at vi snakker om en dieselmotor som yter 286 hk.

– Jeg har gledet meg til dette, selv om jeg egentlig ikke er bilinteressert. Nå går jeg fra Mitsubishi Pajero til G-Klasse. Pajeroen var god på framkommelighet og driftssikkerhet, men jeg forventer at denne skal være enda bedre.

Melnæs har tatt turen fra Rendalen tidlig på morgenen, for å hente den nye bilen. Det blir noen timer på veien før han er hjemme igjen.

– Men nå bare gleder jeg meg til å kjøre, sier han.

G63 AMG 6x6: Her kommer du garantert fram til hytta!

(Artikkelen er først publisert av Broom)