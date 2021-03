Han startet som bilmekaniker – nå lever han ut drømmen

For mange er det Aston Martin som er det mest legendariske av mange legendariske sportsbilmerker. Det er ingen tvil om at sterk synlighet i en rekke James Bond-filmer har betydd mye for Aston Martins formidable popularitet i dag. Spesielt gjelder dette den evigvarende DB5-modellen. Det sier noe om berømmelsen til denne modellen at den for kort tid siden ble solgt som nybygd tro kopi-utgave i begrenset antall til den nette pris av godt over 30 millioner kroner pr. bil!

Men da var også mye av spesialutstyret fra den første film-modellen også med på kjøpet, riktig nok uten at man kunne avfyre mitraljøser eller katapultsete!

Viktigere for de virkelig inngrodde Aston Martin-entusiastene er nok likevel merkets historie. Den strekker seg nemlig godt over 100 år bakover i tiden, og mellom starten og dagen i dag finnes det en fantastisk serie av triumfer og høydepunkter innen bilsport.

Selskapet Aston Martin Lagonda er en sammenslutning av Aston Martin, som ble stiftet i 1913 av herrene Lionel Martin og Robert Bamford, og Lagonda, som så dagens lys i et drivhus i Staines ved London i 1904, med ingeniøren Wilbur Gunn som fødselshjelper.

Potent både forfra og bakfra! Foto: Frank Williksen

Startet med vinrød V8

For Aral Celayir (39) i Drammen er det bare Aston Martin som gjelder og går, og ikke så få kjenner ham best som «Aston-Aral». I fjor sommer hentet han sin tredje Aston Martin hittil i Tyskland, 12 år etter at han kjøpte sin første bil av det eksklusive merket.

Slik det ofte er med de virkelige entusiastene, har det vokst på seg litt hele tiden.

Det startet med en vinrød Aston Martin Vantage V8 av 2006-modell som han kjøpte hos Insignia i Oslo, i 2008. Bilen var gått bare 26.000 kilometer, og hadde motoreffekt på 386 hk.

Les også: Anders (26) er først i Norge med ny Aston Martin Vantage

En hekk som skaper respekt. Foto: Frank Williksen

Montenegro og Tyskland

– Den hadde jeg til 2017, og kjørte i alt rundt 80.000 kilometer med den. Min neste bil ble en Vantage V8 det også. Dette var en sort bil, en strøken 2007-modell som bare hadde gått 20.500 kilometer. Den kom jeg over i Montenegro, der jeg selv hentet den i februar det året. Denne solgte jeg i fjor – og så kom jeg over en Aston Martin Vantage V12 i Tyskland, sort den også, og med den sterkeste motoren med 573 hk.

Så kom det noe som heter korona og gjorde det umulig å hente bilen før det var lov å reise til Tyskland igjen 15. juli, da var det en liten luke. Og 15. juli reiste jeg til Hamburg og hentet bilen, forteller Aral.

I førersetet på en Aston Martin er det lett å smile! Foto: Frank Williksen

Den store kjærligheten

– Montenegro og Tyskland – langt å reise for å handle bil?

– Det spiller ikke så stor rolle. Markedet for nyere brukte Aston Martin er begrenset her i landet, og da må man reise dit bilene er. Jeg foretrekker å finne bilene selv, og hente dem der de er. Det viktige er ikke hvor dette er, men at det er en riktig bil, legger han til.

– Hvor mye bruker du bilen?

– Faktisk som bruksbil hele sommerhalvåret. Men vinterdekk har ingen av disse bilene hatt, og det vil heller ikke skje. Aston Martin og norske vinterveier er en veldig dårlig kombinasjon for den som liker å ta vare på bilene sine, understreker han.

En dyp og inderlig bilinteresse har Aral hatt siden han var en liten gutt. At det skulle bli akkurat Aston Martin som ble den store kjærligheten, var litt tilfeldig, forteller han.

Les også: Denne kan bli din - for 32 millioner kroner

Drømmen er nye DBS

– En kompis jobbet et sted som drev med klargjøring av blant annet Aston Martin. En dag var jeg innom der for å ta en titt, og der sto det en sort Aston Martin Vantage. Der og da tentes en interesse som senere bare har blitt sterkere og sterkere.

– Jeg hadde en litt spesiell bil selv allerede, en Mitsubishi 3000 GT, men der og da ble beslutningen tatt – det måtte bare bli Aston Martin neste gang. Valget sto først mellom sort eller vinrød Vantage - og Vantage ble det altså.

– Og neste gang, hva er drømmen?

– Jeg må bare få prøvd den nye DBS med 750 hk, mer drøm blir det ikke, fastslår Aral.

Et motorrom som setter sterke følelser i sving hos bilentusiastene. Foto: Frank Williksen

Dyrebutikk i mange år

Det ligger mange år med hardt arbeid bak realiseringen av Arals bildrømmer. Han er utdannet bilmekaniker, og startet yrkeskarrieren med fem år i Mekonomen. Fra 2007 til 2015 drev han dyrebutikk, med mange lange dager.

– Det var ikke så mye jeg fikk kjørt på den tiden, det var veldig mye jobb. Nå driver jeg med utleie av leiligheter, og får endelig anledning til å nyte den herlige bilen fullt ut, sier han til Broom.

Som mekaniker gjør han all service på bilene sine selv.

– Et kunstverk, er Arals kortbeskrivelse av Aston martin Vantage. Foto: Frank Williksen

Et kunstverk

– Når man eier bilen selv, er det den beste garantien for at servicejobben blir gjort hundre prosent – og kanskje litt til. Så har det heller aldri vært noe som helst med bilene mine, sier Aral, som også er nøye med å følge opp dem som har kjøpt bil av ham.

– Hvis du skal beskrive Aston Martin-biler med ett ord?

– Kunstverk, kommer det kontant.

Bilen til Aral med den største V12-motoren på 6,0 liter er en S-modell. Den har en effekt på 573 hk ved 6.550 omdreininger, mens maksimalt dreiemoment er 620 Nm ved 5.550 omdreininger. Dette betyr 0-100 km/t på 3,7 sekunder, og toppfart 330 km/t. Her snakker vi klassisk sportsbillayout, med motoren foran og drift på bakhjulene.

Noen flere tall:

Lengde 4.385 mm

Bredde 1.865 mm

Høyde 1.250 mm

Egenvekt 1.665 kg

Bagasjerom 300 liter





Artikkelen er først publisert av broom.no.