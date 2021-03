Avgiftsgunstig norsk bestselger skuffer i miljø-test

De ladbare hybridene har de siste årene virkelig gjort sitt inntog i den norske bilparken.

Disse bilene kan lades for å kjøre kortere strekninger på bare strøm. Inntil ti mil elektrisk, for de aller beste. Derfor selges ladbare hybridene med gunstige avgifter her i Norge. Dermed får de et konkurransefortrinn i forhold til biler som kun kan kjøres på bensin eller diesel.

Nå viser imidlertid en svært grundig studie, utført av Green NCAP – en organisasjon som utfører omfattende tester på hvor miljøvennlige nye biler er – at fossile biler kan være like rene og faktisk renere enn noen de ladbare hybridene. Det selv om de sistnevnte ofte omtales som det «beste fra to verdener».

Fordi man har muligheten til utslippsfri kjøring på strøm på kortere turer i hverdagen, samtidig som man har fleksibiliteten til en fossilbil ved lengre turer.

Må ikke undervurderes

Audi A3 med 1,5 -liters TFSI motor er renere enn flere av hybridbilene.

Green NCAPs tester viser at ikke alle ladbare hybrider er like, selv når de er optimalt ladet.

Mitsubishi Outlander, som lenge har vært en svært populær bil og bestselger i Norge, oppnådde kun 2 stjerner, i Green NCAP sin test. Der er dårligere scoore enn for eksempel Skoda Octavia Combi 2.0 TDI og VW Golf 1.5 TSI, med henholdsvis diesel- og bensinmotorer.

– Kundene ønsker uavhengig informasjon om miljøbelastningen fra ulike biler. Disse ladbar hybrid-resultatene viser hvorfor det er så viktig. Forbrukerne kan tilgis for å tenke at de ved å kjøpe ladbar hybrid og å være flinke til å lade denne, vil de gjøre det beste for miljøet. Disse resultatene viser at dette ikke nødvendigvis er tilfelle.

– Outlander viser at det er lite sannsynlig at et stort, tungt kjøretøy med begrenset rekkevidde gir noen fordeler i forhold til en konvensjonell fossil-bil. Det sier Euro NCAP styreleder, Niels Jacobsen, i pressemelding.

Les også: Noen biler kan du tjene veldig gode penger på

– Vi bør gratulerer bransjen

Toyota Prius PHEV er den ladbare hybriden som kommer best ut i denne testen.

Når det gjelder de ladbare hybridene er det Toyotas Prius som imponerer mest. Den oppnår 4 stjerner og slår alle, bortsett fra elbiler og hydrogen-biler. Deretter følger Kia Niro tett, med 3,5 stjerner.

– Toyota, med sin lange erfaring med hybridteknologi, har gjort en fantastisk jobb, og en Prius som blir riktig brukt, kan tilby ren og effektiv transport, sier Niels Jacobsen videre.

Toyota Yaris Hybrid (ikke ladbar) understreker videre Toyotas ekspertise innen elektrifisering, med en respektabel 3,5-stjerners klassifisering. Men også den blir matchet av to beste bilene med vanlig fossilmotor. Altså den dieseldrevne Skoda Octavia 2.0 TDI og den bensindrevne VW Golf 1.5 TSI. Dette er de beste resultatene som hittil er oppnådd av ikke-elektrifiserte biler.

– Euro 6-lovgivningen har gjort en stor og reell forskjell. For første gang ser vi biler prestere like bra i den virkelige verden som det de lover i testbenken. Vi bør gratulere bilprodusenter og utslippsingeniører for de enorme fremskrittene de har gjort de siste årene, avslutter Jacobsen.

Les også: Jo – du bør bruke denne også på vinteren

Denne saken ble først publisert på Broom.no.