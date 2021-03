Storselgeren er ny – kommer til Norge i høst

Med over syv millioner solgte eksemplarer, er kompakt-bilen 308 en av Peugeots absolutte viktigste modeller.

Nå er en helt ny generasjon lansert, med en rekke spennende nyheter. 308 er også den første modellen som får Peugeots helt nye logo – et skjold med et løvehode.

Nykommeren viser også en ny designretning for merket. Her er det i hovedsak front-partiet som peker seg mest ut.

Økt komfort

Nye 308 er 4.36 meter lang og er dermed 11 centimeter lengre enn dagens utgave. I tillegg er akselavstanden økt med 5,5 centimeter og høyden er redusert med 2 centimeter.

Peugeot understreker at de på nye 308 har lagt ekstra vekt på å få støynivået ned, blant annet ved tykkere glas i siderutene.

Av andre nyheter kan vi nevne at klimaanlegget har fått et helt nytt luftrensesystem. Bilen får også LED Matrix frontlys, samt et nytt Focal stereoanlegg med 10 høyttalere koblet til en forsterker på 690 watt.

Ny hekk, med mange elementer.

Ladbar

Førerplassen består av et lite ratt og to 10-tommers skjermer som sørger for at all relevant informasjon og funksjoner er enkelt tilgjengelig.

Instrument-skjermen ligger i synsfeltet og har 3D-effekt på de høyere utstyrsnivåene.

Også innvendig har Peugeot løftet seg mange hakk de siste årene.

Nye Peugeot 308 kommer i starten med to ladbare motoriseringer. En med 180 hestekrefter og en med 225 hestekrefter.

Begge har en elektrisk motor på 110 hestekrefter og totalt 320 newtonmeter, til tross for forskjellige bensinmotorer.

Batteriet er på 12,4 kWt og gir en elektrisk rekkevidde på 60 kilometer for modellen med totalt 180 hestekrefter og 59 km for modellen med 225 hestekrefter.

Ryktene sier også at bilen skal komme i helelektrisk utgave, da er det nok grunn til å to av navnet blir e-308.

Nykommeren ventes til Norge i høst.

Peugeot har stor suksess med sine elektrifiserte modeller i Norge. Det er grunn til å tro at nye 308 vil følge opp dette.

