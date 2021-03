Dette har du neppe sett maken til – noen gang

Franske Citroën er særlig kjent for sine innovasjoner og nyvinninger, både på design og teknikk.

Traction Avant-modellene var blant de aller første i verden med forhjulsdrift. I 1948 lanserte de sin enkle, men smått geniale 2CV. Siden fulgte de opp med DS midt på 50-tallet, GS og den større CX på 70-tallet bare for å nevne noen av veldig mange høydepunkter.

De er definitivt et av merkene som har etterlatt dype hjulspor i bilhistorien. Noen mener bilene kan være i overkant avanserte og kompliserte og lar seg skremme av det. Andre lar seg fascinere og finner det veldig interessant.

Et godt eksempel på sistnevnte er Jørgen Johannes Hagen, fra Vågå i Gudbrandsdalen. Han er en ekte Citroën-entusiast. Det har han vært i mange år. Han har også en heller spesiell bruktbil liggende ute på finn.no akkurat nå.

Eksklusivt interiør

Nei, denne ligner ikke på så veldig mye annet. Foto: Privat.

Nemlig en Citroën C6. En bil som ble lansert i 2006 og som var i produksjon frem til 2013. C6-modellen er allerede på vei til å bli en klassiker med kun 23.400 produserte eksemplarer, dessuten fikk ikke bilen noen direkte etterfølger. Den vil nok bli husket som den siste store, klassiske Citroën.

Ikke bare er det en relativt spesiell bil i seg selv. Denne som Hagen selger nå har i tillegg et interiør som du neppe har sett maken til i noen Citroën. . Kanskje ikke i noen annen bil heller.

For å finne litt mer ut om både selgeren og den spesielle bilen gjør vi som vi innimellom gjør. Vi tar en telefon for å høre litt mer om dette.

– Ring, ring ...

– Hallo, ja. Det er hos Hagen.

– Heisann! Benny fra Broom.no her. Spesielt interiør i bilen du selger. Hva er greia her?

– Hei du! Jo, nå skal du høre: Dette er skreddersydd til denne bilen, av ingen ringere enn velrennomerte Carlex Design. De spesialdesigner interiør til mange eksklusive biler som for eksempel Rolls-Royce, Aston Martin og Ferrari, bare for å nevne noen. Her snakker vi svært høy kvalitet på både materialer og selve håndverket, forklarer han på skikkelig Vågå-dialekt.

– Nå skal du selge den – hvorfor kjøpte du den i utgangspunktet?

– Det var egentlig flere grunner til det. Jeg hadde hatt noen C6-er tidligere også, men denne var såpass spesiell og morsom at jeg fikk lyst på den også. Så da ble det handel. Dessuten er det jo den mange av oss mener er den siste ekte Citroën-modellen. Det mener jeg også.

Blir ikke bil-løs

Her er den staslige og store luksusbilen fotografert utenfor Vågå kirke. Foto: Privat.

– Men nå selger du, da må vi høre om hvorfor det også?

– Jeg har hatt den i seks år og jeg synes den blir litt for lite brukt. En av grunnene er at den er litt for fin og spesiell til daglig bruk, forklarer Hagen videre.

En mann som ikke på noen måte blir Citroën-løs når C6-en forsvinner fra gårdsplassen, med ny eier.

– Nei, da. Jeg har noen andre også. Om vi begynner med den minste så er det en 2CV, jeg har en Ami 8, en GSA som ble klar i sommer etter 20 år stillstand og som jeg liker godt. Videre har jeg en DS – den de fleste kjenner som "Padda", og som ikke må forveksles med det nye bilmerket DS. Videre har jeg en en klassisk CX og en Xantia Activa.

– Bilene er i alle stadier. Alt fra strøkne og nyrestaurerte, til den helt motsatte enden av skalaen, forklarer Johannes.

– Er nok en bil for de dedikerte

Citroën C6 byr på høy komfort og gode kjøreegenskaper. Dessuten får man et design som skiller seg litt ut også. Foto: Privat.

– Men tilbake til bilen du skal selge nå. Hva mer kan du fortelle om den?

– Den er utstyrt med en 3-liters V6 dieselmotor på 240 hestekrefter som sørger for rikelig kraftoverskudd i de fleste situasjoner. Selv om C6 først og fremst er en komfortcruiser. Med sin hydrauliske fjæring tilbyr den en fjæringskomfort som går utenpå det meste.

– Fjæringssystemet er utstyrt med variabel demping, og også fjæringskarakteristikken justeres kontinuerlig. Ved høy fart, senker bilen seg automatisk, og ved 120 km/t går hekkspoileren opp. Bilens høyde kan varieres, for eksempel ved kjøring på dårlig vei. Systemet sørger også for konstant bakkeklaring.

– For en mer aktiv kjørestil kan systemet manuelt settes i Sport-posisjon, kommer det kjapt.

– Hvor lett er det å selge en bil som er så spesiell ,tror du?

– Det er nok en bil for de dedikerte. De som forstår og verdsetter hva dette er. Kjøpegruppen er fort litt smal, men kjøperne finnes, så den blir nok solgt, men kanskje ikke den første dagen.

– C6 er i ferd med å få samlerstatus. Denne bilen er i tillegg ganske spesiell. Det har vært noe interesse også, så det tror jeg skal gå greit å selge den, avslutter den hyggelige selgeren.

Om du skulle ha en fin Citroën C5 med hydraulisk fjæring stående, så kan denne brukes som innbytte på C6-en.

