En av fem elbileiere synes det er OK med mer avgift

At elbilene har gått sin seiersgang i det norske markedet de siste årene, hadde ikke vært mulig uten én ting: At de har store økonomiske fordeler, sammenlignet med andre biler.

Egentlig er elbiler dyrere enn sammenlignbare, fossile biler. I Norge har vi høye avgifter på alle andre biler, mens elbilene hverken har avgift eller moms. Dermed blir de også konkurransedyktige.

I tillegg har elbilene en rekke andre brukerfordeler, som gratis/rabattert bomring og parkering, lavere årsavgift og adgang til kollektivfeltene.

Elbileierne har forståelse

Men hvor lenge varer dette? Det er det egentlig ingen som vet. Men fra flere hold tas det nå til orde for at elbileierne må betale mer i årene som kommer.

Hva tenker så bilistene om det? Jo, en stor undersøkelse blant forbrukere på Østlandet, viser at mange elbilister har forståelse for innføring av enkelte avgifter på elbiler. 19 prosent av elbileiere sier at de er "svært positive" til at det blir færre økonomiske fordeler med å ha elbil i tiden fremover.

Halvparten av elbilistene svarer så at de er negative til at de økonomiske fordelene med elbil avtar i tiden fremover. En av fire elbileiere har ingen mening.

Miljø viktig?

Undersøkelsen ble gjennomført kort tid etter at statsbudsjett ble lagt frem senhøstes 2020. De nye avgiftsøkningene for elbiler var dermed godt kjent og et aktuelt tema.

– At såpass mange elbileiere stiller seg positive til at fordelene blir mindre fremover, er noe overraskende. Kanskje viser dette at miljøaspektet er vel så viktig for mange elbilister som det sparte kroner er, sier Karoline Bakka Hjertø, leder for bærekraft i SpareBank 1 Østlandet.

Blant de som kjører fossildrevne biler, er to av fem positive til at de økonomiske fordelene med elbiler blir mindre. Tre av ti mener det er negativt at elbilfordelene reduseres.

Billigere bomring og mulighet til å bruke kollektivfeltet er blant brukerfordelene elbilene har. Foto: NTB

Avgiftsfordel fortsatt viktig

– Det er interessant å se at det ikke er større forskjeller blant elbilister og de som kjører fossilbiler på dette området, sier Hjertø.

Selv om undersøkelsen tyder på at det er forståelse for innføringen av noen avgifter på elbiler, viser svarene at lave avgifter fortsatt er en viktig driver for mange.

- Vi skal ikke underslå at avgiftsfordelene fortsatt er en viktig faktor for mange elbilister og de som vurderer kjøp av elbil. Det ser vi også av andre undersøkelser. Mindre avgifter og fritak eller redusert moms på nye el- og hybridbiler, er nok derfor fortsatt viktig for omleggingen til en grønnere bilpark, sier Hjertø.

Ford Mustang Mach-E kommer til Norge i år og ligger an til å bli en av de mest solgte elbilene i 2021.

Flere vil kjøpe elbil

I tillegg er infrastrukturen noe som kommer til å bli et stadig viktigere tema, mener hun.

I undersøkelsen øker også andelen som sier de vil kjøpe ny el- eller hybridbil. Hele 16 prosent svarer at de planlegger dette i løpet av de neste 12 månedene, en økning fra 10 prosent ved forrige undersøkelse i fjor vår. Til sammenligning svarer åtte prosent at de planlegger kjøp av ny bensin- eller dieselbil.

– Dette viser at interessen for elektriske biler øker. Med en rekke nye og attraktive modeller på markedet tror vi elbilen blir et stadig mer aktuelt alternativ for flere, avslutter Hjertø.

Artikkelen er først publisert av broom.no.