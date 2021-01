MDG-Lan: Oslo-folk bør bytte ut bensin- og dieselbiler snarest mulig

Dieselbilene har vært under hardt press i Oslo i flere år. Det handler særlig om mulig dieselforbud, i tillegg til ekstra høye takster i bomringene.

Nå øker presset også på bensinbilene. I et intervju med Aftenposten sier byråd Lan Marie Berg fra MDG dette:

– Vi står i en alvorlig klimakrise. I Oslo kommer nær halvparten av utslippene fra veitrafikken. Da må alle biler som kjører på Oslos veier, være nullutslippsbiler.

Berg oppfordrer alle Oslo-folk som eier en bensin- eller dieselbil, om å «selge eller bytte dem ut snarest mulig», hvis de kan.

Enda dyrere

Målsetningen er å gjøre Oslo til en nullutslippsby i 2013. I det ligger også at biler som går på bensin- eller diesel må ut, og erstattes med nullutslippsbiler.

Blant virkemidlene i Oslo er å gjøre det enda dyrere å kjøre fossilbiler gjennom bomringene. Det kan også bli dyrere å parkere disse bilene.

Det er ingen hemmelighet at også nasjonale myndigheter vil ha oss over på nullutslippsbiler. Her er det allerede fra politisk hold vedtatt en målsetning om at det fra 2025 bare skal selges nullutslipps-personbiler i Norge.

Dieselforbud har vært gjennomført en dag så langt i Oslo. Foto: NTB Scanpix

Forbud fra 2023

Så langt har regjeringen valgt å premiere de som kjøper ny elbil med kraftige avgiftskutt, fremfor å forby salg av nye biler med bensin- eller dieselmotor.

Men basert på utkastene til arbeidsprogram for perioden 2021-2025, er det to partier som ønsker å gå langt mer drastisk til verks.

Venstre ønsker å avslutte fossilt nybilsalg fra 2025, mens MDG ønsker å fase ut det fossile personbil-salget allerede fra 2023.

Det er allerede betydelig dyrere å kjøre fossilbil gjennom bomringene i Oslo, enn elbiler. Foto: NTB Scanpix

– Unngå debatt om forbud

NAF er blant dem som har gått ut mot dette:

– Unødvendig og misforstått miljøpolitikk, mener Camilla Ryste som er kommunikasjonssjef i NAF.

De mener i stedet elbil-fordelene må få virke noen år til – og at det ikke er nødvendig med et forbud mot bensin- og dieselbiler.

– Den viktigste årsaken er at avgiftsfordelene på elbil virker. Momsfritaket får folk med, uten å bruke pisk. I 2020 er mer enn halvparten av alle nye biler elektriske. Vårt råd er å la avgiftsfordelene virke noen år til, så unngår man hele debatten om økte avgifter og forbud. Om politikerne lar dagens avgiftsfordeler virke, vil mer enn 90 prosent av nybilene være elektriske i 2025, ifølge beregninger fra Transportøkonomisk institutt (TØI), sier Camilla Ryste i NAF.

