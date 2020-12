Advarer mot useriøse selgere: Bare ute etter lettjente penger

Nå selges det brukte biler som aldri før her i landet. Bare i september måned ble det omsatt 20 prosent flere bruktbiler enn samme måned året før. Dessverre går langt fra alle bruktbilhandler knirkefritt, og hvert eneste år troner bruktbilsaker på klagetoppen hos Forbrukerrådet.

Også hos NAF utgjør problemer rundt kjøp og salg av bruktbil en stor andel av sakene de jobber med, bekrefter advokat Vigdis Svennungsen i NAF.

Mer svindel

– Dessverre ser vi alt for ofte tilfeller der mindre forhandlere og en mer useriøs del av bransjen bare er ute etter lettjente penger, sier hun til Broom.

– Har økende bruktbilsalg også ført til mer svindel?

– Ja, vi har nok sett en økning i generelle konfliktsaker, men de fleste av disse er reklamasjonssaker. Vi ser også at merkeforhandlerne og de store aktørene har blitt mye bedre på reklamasjonsbehandling de senere årene. Men det finnes dessverre fortsatt en useriøs del av bransjen som skaper mye problemer, sier Svennungsen videre.

Bilen kan ha hatt store skader - uten at du får vite det

Manglende opplysninger

– Mange klagesaker kommer fordi bruktbilkjøpere ikke har fått nok informasjon, eller feil informasjon, om bilen de har kjøpt. Dette kan handle om alt fra rust og motor, til juks med kjørelengde og heftelser det ikke blir opplyst om.

– I en del tilfeller handler det også om biler som har vært alvorlig kollisjonsskadet og har blitt kondemnert - men senere er gjenoppbygd igjen og videresolgt uten at det blir opplyst om dette.

– Er dette en type saker dere ser ofte?

– Vi har hatt ganske mange saker med manglende opplysninger om stor skade, og vi har fått medhold i de fleste av dem i Forbrukerklageutvalget, sier hun.

Trafikkfarlig å bruke

– Det er alvorlig når det ikke blir opplyst at en bil faktisk har vært totalvraket. Selger har en absolutt opplysningsplikt, ikke minst ved større skader som uansett vil være det vi kaller en salgslyte ved bilen. Dette er ille nok i seg selv, og ekstra ille blir det i de tilfellene der gjenoppbyggingen er så dårlig utført at bilen faktisk er direkte trafikkfarlig å bruke.

– Har du noen eksempler på dette?

Bilen manglet noe viktig – så sluttet selger å ta telefonen

Sentralt storskaderegister, takk!

– Det desidert verste eksemplet er uten sammenligning Olsen Bil-saken i Grimstad. Innehaveren ble her dømt for å ha utsatt kundene sine for fare ved ikke å følge bilprodusentenes reparasjonsmanualer, og gjøre for dårlig arbeid når han reparerte kondemnerte biler før han solgte dem videre til nye kunder. At han ble idømt fire års fengsel sier mye om alvoret og omfanget av saken. Saken er imidlertid anket, så dommen er ikke rettskraftig, sier Svennungsen.

– Hva kan gjøres for å hindre at slike saker stadig gjentar seg?

– I NAF har vi i mange år jobbet for å få etablert et sentralt storskade-register. Dessverre har det fortsatt ikke skjedd stort med dette. Et slikt register ville være i alles interesse, ikke bare bruktbilkjøpernes. Også for de store og seriøse aktørene ville dette vært en fordel – de har jo uansett ingen ting å frykte, sier hun.

Vegvesenet advarer - kaller inn 1.000 farlige biler

I dag trenger det ikke være enkelt å finne ut som bilen du kjøper har hatt en alvorlig skade. Her mener NAF vi forlengst burde hatt et nasjonalt register. Foto: Shutterstock.

Sjekk bil – og forhandler

– Hva kan en bruktbilkunde gjøre selv for å beskytte seg mot å bli ført bak lyset ved handelen?

– Først og fremst er mitt råd at man er litt skeptisk, og ikke uten videre tar alt som blir sagt for god fisk. Det er faktisk fortsatt slik at dersom noe lyder for godt til å være sant, så er det vanligvis nettopp det som er tilfellet.

– Det er lurt å ta seg tid til et Google-søk på forhandleren. Her kan det fort komme frem ting det er viktig å vite. At man må sjekke bilens tilstand er nå én sak, men man må også sjekke om det finnes heftelser på den.

Mye slurv med kontrakter

– Endelig understreker jeg hvor viktig det er at det skrives en kontrakt. Her finnes det flere lett tilgjengelige alternativer, som for eksempel NAFs generelle kjøpekontrakt. Denne kontrakten er beregnet på kjøp og salg mellom private. Ved kjøp fra en forhandler bør det inngås en kontrakt som gjelder for forbrukerkjøp.

– Er folk blitt flinkere til å bruke slike kontrakter?

– Dessverre er det lite som tyder på det. Det verste er likevel at vi ser at jo billigere bilen er, desto mer slurvete er folk med å skrive kontrakt. Og det er jo i disse tilfellene det trengs aller mest.

– Men når ulykken er ute, og man får medhold i Forbrukerklageutvalget, så er vel kunde likevel reddet?

– Dessverre er ikke det gitt. Det skjer ikke så sjelden at man ikke får noen penger selv om man fikk medhold i Forbrukerklageutvalget. At selger i mellomtiden har gått konkurs er ikke uvanlig. Er det ingen penger å hente, er det jo ingen hjelp i å ha fått medhold, sier Vigdis Svennungsen til slutt.

Støtfangerskiftet kom på 60.000 kroner

Bruktbil: Her kan du enkelt spare mange tusenlapper

(Artikkelen er først publisert av Broom)